ASUS: in arrivo due nuovi monitor gaming

Il settore gaming continua a crescere, diventando sempre più competitivo. A tal proposito, ASUS si conferma ancora una volta tra i leader indiscussi. Ciò grazie alla presentazione di due monitor che ridefiniscono il concetto di prestazioni. Il settore degli eSports richiede velocità, precisione e affidabilità assoluta. A tal proposito, l’ultima proposta ASUS sembra essere stata progettata proprio per rispondere a tali esigenze. Alzando ulteriormente l’asticella delle prestazioni visive.

ASUS: caratteristiche dei due nuovi monitor

Il primo dei due modelli, il ROG XG32UCG, si distingue per il suo ampio pannello. Quest’ultimo, infatti, è da 32 pollici con tecnologia Fast IPS, capace di offrire colori vividi e dettagli precisi. Ciò grazie alla copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3. La sua peculiarità è rappresentata dalla dual-mode technology, che consente di passare in un attimo dalla risoluzione 4K a 160Hz a una più performante FHD a 320Hz. Una flessibilità apprezzata sia dai gamer più esigenti che da chi lavora nel settore del content creation. Inoltre, il tempo di risposta di appena 0,3 ms e il supporto a tecnologie come Motion Picture Clear Sync assicurano immagini sempre fluide.

A rubare davvero la scena, però, è il ROG XG248Q5G-P. Si tratta di un monitor da 24,1 pollici pensato espressamente per i tornei di eSports. Grazie a un pannello Super TN ottimizzato, tale dispositivo riesce a raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 610 Hz in modalità overclock. Un risultato impressionante che garantisce una reattività praticamente istantanea. Il tempo di risposta di 0,1 ms è accompagnato da una retroilluminazione avanzata e dalla compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Eliminando così fenomeni come tearing e stuttering.

E non è tutto. ASUS ha integrato anche funzioni intelligenti come AI Vision. Quest’ultima ottimizza automaticamente la resa delle immagini. Mentre ROG Gaming AI è un pacchetto di strumenti pensati per migliorare l’esperienza in-game. Completano il tutto una connettività completa (DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C) e un supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. Con tali monitor, ASUS dimostra il suo impegno nell’intero settore.