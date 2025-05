Honor 400 Pro pronto a rivoluzionare la fascia alta con design, prestazioni e AI

Il nuovo Honor 400 Pro è pronto a fare il suo ingresso ufficiale nel mercato europeo l’8 maggio. A pochi giorni dal lancio, una piccola fuga di notizie ha già anticipato alcune caratteristiche tecniche e il prezzo. Si parla infatti di 799€ per la versione da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, proprio come il precedente Honor 200 Pro. Ciò quindi sembra essere un segno della volontà dell’azienda di mantenere la linea “premium” senza aumenti.

Honor 400 Pro: una scheda tecnica da vero top di serie

L’elemento più caratteristico del 400 Pro è senza dubbio il suo design. Honor ha scelto di rinnovare l’estetica, introducendo un modulo fotografico posteriore a isola. I tre sensori sono affiancati da un flash LED, disposti in modo originale rispetto al modello precedente. Il display, ora completamente piatto, misura 6,7” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento da 120Hz. Colpisce poi la luminosità, che può raggiungere i 5000nit nella riproduzione HDR. L’intero dispositivo pesa 205 grammi e misura 160,8×76,1×8,1mm, risultando compatto ma solido alla mano.

Sul piano delle prestazioni, Honor non ha lasciato nulla al caso. Il 400 Pro monta il chipset Snapdragon 8 Gen 3, uno dei più potenti attualmente disponibili. La dotazione di memoria prevede, come detto, 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. Insomma, una configurazione in grado di garantire fluidità anche nelle attività più impegnative. Particolare attenzione è stata riservata alla sezione fotografica. La fotocamera principale da 200MP infatti si avvale di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. Completano il comparto un teleobiettivo da 50MP e una lente ultra-grandangolare da 12MP. Anche la selfie camera promette ottimi risultati, con i suoi 50 megapixel e il supporto a un sensore di profondità.

Tra le funzioni AI troviamo strumenti avanzati come Google Gemini, AISuperzoom, Circle to Search e AISummary. Non mancano le esclusive di casa Honor, come AIPortrait Snap e AIEraser. Il tutto alimentato da una batteria da 5300mAh con ricarica rapida a 100W, mentre il software è affidato ad Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0. Lo smartphone è poi protetto contro acqua e polvere grazie alla doppia certificazione IP68 e IP69.