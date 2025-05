Stitch invade WhatsApp: ma è solo un’illusione virale

Meta non ha mai lanciato una modalità Stitch per WhatsApp, eppure il web ne è certo. In questi giorni, infatti, moltissime persone hanno iniziato a parlare di una presunta funzione che trasformerebbe la rinomata app di messaggistica in un universo dedicato all’amato alieno blu del film Disney Lilo & Stitch. Sfondi personalizzati, notifiche sonore a tema, persino icone e sticker sembrano rientrare in questa “nuova modalità” che, secondo i promotori online, sarebbe già disponibile per tutti. Peccato che non sia vero. Nessun aggiornamento ufficiale, nessun annuncio da parte dell’azienda. Solo una trovata virale che sfrutta l’ entusiasmo attorno all’imminente uscita del live-action previsto al cinema il 21 maggio.

WhatsApp personalizzato: cosa si può davvero fare

Le dinamiche sono sempre le stesse. Si inizia con la diffusione di un contenuto accattivante, che gioca sulla nostalgia e sull’entusiasmo del pubblico. In pochi click poi, la voce si espande a macchia d’olio. Era già successo con le cosiddette “modalità Minecraft”, “squalo” o “capibara”. Si tratta ogni volta di semplici personalizzazioni estetiche, possibili per chi conosce le impostazioni dell’app o utilizza launcher alternativi. In ogni caso, l’illusione di un aggiornamento speciale affascina sempre e si diffonde molto più rapidamente di una smentita.

Anziché attendere finte modalità nascoste, chi vuole davvero rendere il proprio WhatsApp a tema Stitch può farlo senza credere a bufale. È sufficiente scaricare sfondi dedicati e impostarli manualmente. Per modificare l’icona dell’app, su Android si può usare un launcher come Nova, mentre su iOS bastano i Comandi Rapidi. Le notifiche poi possono essere personalizzate caricando suonerie scaricate online. Anche gli sticker si possono creare facilmente grazie alle funzioni interne dell’app, eliminando lo sfondo da immagini personalizzate.

Insomma, tutto ciò che viene presentato come una “modalità Stitch” non è altro che una serie di operazioni manuali già alla portata di ogni utente. Non esistono funzioni segrete o pacchetti ufficiali legati al film in uscita. L’unico vero aggiornamento in corso è quello della fantasia, spesso alimentata da chi cerca solo visibilità online.