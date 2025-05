TIM alza ancora i prezzi: nuova ondata di aumenti per i clienti mobile

Gli aumenti tariffari continuano a colpire gli utenti di telefonia mobile. Questa volta è TIM a muoversi, con una nuova modifica dei contratti che scatterà dal 7 giugno 2025. La modifica interesserà una nuova fascia di clienti ricaricabili, i quali vedranno crescere il proprio canone mensile di 1,99€ (IVA inclusa). La compagnia, come già fatto in passato, motiva la decisione con la necessità di adeguarsi alle mutate condizioni del mercato, senza fornire però ulteriori dettagli.

Le possibilità di scelta dei clienti TIM

Chi riceverà la comunicazione ufficiale tramite SMS potrà scegliere se accettare tutto ciò oppure attivare una delle alternative proposte. Tra queste vi è l’aggiunta gratuita di 50GB al mese o la possibilità di navigare sfruttando la velocità del 5G ULTRA. Però non si potrà scegliere liberamente tra le opzioni, in quanto ogni cliente potrà attivare solo l’iniziativa indicata nel proprio messaggio. Per aderire sarà necessario inviare un SMS gratuito al numero 40916, seguendo le istruzioni specificate.

Per chi intende invece mantenere l’attuale canone, TIM propone un’offerta dedicata con 2GB in più, ma invariata nel prezzo. Anche in questo caso, sarà necessario agire tramite SMS, scrivendo “CONFERMA ON” entro e non oltre il 31 maggio. Dopo tale data, l’alternativa non sarà più disponibile e l’aumento scatterà in automatico. Restano comunque garantiti i diritti degli utenti. Nel senso che chi non desidera accettare le nuove condizioni potrà recedere dal contratto senza costi né penali, semplicemente comunicandolo entro l’8 luglio.

Una strategia che si ripete, sei aumenti in cinque mesi

Non è la prima volta nel 2025 che TIM applica una rimodulazione. Quella annunciata ora è persino la sesta variazione tariffaria in pochi mesi, a partire da febbraio. Ogni ondata ha seguito uno schema quasi identico, con tempistiche ravvicinate, aumenti contenuti ma costanti, e offerte compensative sempre diverse. La comunicazione avviene attraverso messaggi diretti, ma anche tramite il sito ufficiale e il servizio clienti.

Molti utenti esprimono il proprio dissenso sui forum online, dove il malcontento cresce. Le critiche principali riguardano la frequenza dei cambi tariffari e la sensazione di trovarsi in un rapporto contrattuale instabile. TIM, però, sembra non voler cambiare rotta, e prosegue con una strategia basata su aumenti crescenti. Per alcuni, è un modo per far fronte alla difficile situazione economica del gruppo, che negli ultimi anni ha accumulato debiti consistenti e affrontato operazioni societarie complesse, come lo scorporo della rete. Intanto, la clientela resta divisa tra chi cambia operatore e chi cerca di adattarsi alle nuove condizioni, pur con crescente insoddisfazione.