Galaxy S25 Edge: ecco quando sarà disponibile all’acquisto

Uno dei dispositivi più attesi e probabilmente che maggiormente suscita la curiosità della community, sicuramente il prossimo modello appartenente alla serie Galaxy S25, stiamo parlando del modello Edge che esordirà nel corso di questo mese e porterà con sé un design decisamente innovativo dal momento che sarà caratterizzato da uno spessore mai visto prima per i dispositivi di questa azienda.

Ovviamente si parla tanto del dispositivo ma in termini pratici la domanda che più ricorre è ovviamente legata al suo arrivo, si sa infatti che l’azienda lo presenterà al mondo ufficialmente il prossimo 13 maggio, non si è però espressa in merito la data di lancio ufficiale sul mercato, sulla quale però ha parlato un noto insider che da tempo rilascia rivelazioni sulla nota azienda coreana, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori.

La data di lancio sul mercato

Il noto Insider dal nick ricciolo1 Ha annunciato che l’azienda lancerà sul mercato il dispositivo il prossimo 21 maggio, notizia che è così da sola farebbe felici tutti gli appassionati ma che purtroppo soffre di un piccolo dettaglio non da poco, la data riguarda infatti solo il mercato coreano e cinese, non si sa infatti, quando o se è l’azienda lancerà il dispositivo anche all’interno del mercato internazionale, il motivo è presto detto, potrebbe trattarsi infatti di un piccolo esperimento condotto da Samsung che vorrà prima tastare la reazione del mercato a un dispositivo di questo genere, dal momento che quest’ultimo impone delle rinunce significative in favore di un design super sottile, lo spessore così ridotto infatti impone di rinunciare a un modulo fotografico con più sensori e ad una batteria molto capiente, dal momento che questi elementi sono quelli che occupano maggiore spazio all’interno del device.

È lecito aspettarsi dunque che l’azienda vorrà prima controllare come reagirà il mercato a questo dispositivo all’interno di una parte più sicura di quest’ultimo per poi, magari lanciarsi nella mischia del mercato internazionale.