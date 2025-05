Samsung Galaxy S25 Edge ufficiale il 13 maggio: ecco come sarà

Si attendevano conferme ed ecco le arrivate: il prossimo Samsung Galaxy S25 Edge, si mostrerà al mondo il 13 maggio. L’evento che si terrà in Corea del Sud alle 9 del mattino, andrà in onda alle 2 di notte ora italiana. Il main aspect del prodotto sarà l’estrema sottigliezza, come si è potuto vedere dalle immagini dello smartphone.

Design ultrasottile e materiali premium

S25 Edge è stato pensato da Samsung per stupire ed è difficile che non lo farà grazie ai suoi 5,85 mm. La maneggevolezza dunque sarà il suo punto di forza anche perché peserà solo 163 g. I materiali adottati da Samsung per questo dispositivo sono di prim’ordine, partendo infatti dal titanio. Sul retro e davanti ecco la combinazione, rispettivamente, tra il vetro Gorilla Glass Victus 2 e Gorilla Glass Ceramic 2. Le colorazioni disponibili saranno Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue e Titanium Silver.

Il display sarà ampio 6,7 pollici ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Direttamente sotto allo schermo ci sarà il sensore per le impronte ad ultrasuoni.

Specifiche tecniche e prestazioni

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Galaxy S25 Edge offre specifiche da vero flagship, tra cui:

Processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy , lo stesso dei modelli superiori della serie S25;

12 GB di RAM e opzioni di memoria da 256 GB e 512 GB ;

Fotocamera principale da 200 MP , con sensore grandangolare per immagini di alta qualità;

Seconda fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 12 MP ;

Android 15 con One UI 7 , l’ultima versione del sistema operativo Samsung;

Certificazione IP68 , per resistenza a polvere e acqua;

Supporto al nuovo standard Qi2 per la ricarica wireless e compatibilità con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Compromessi e autonomia

Il design ultra-sottile comporta inevitabilmente qualche compromesso. La batteria del Galaxy S25 Edge avrà una capacità di 3.900 mAh, inferiore rispetto ai modelli più grandi della serie S25. Tuttavia, Samsung promette un’ottimizzazione software per garantire una buona autonomia.

Prezzi e disponibilità

Per la sua disponibilità si partirà dalla Corea del Sud e dalla Cina dal 23 maggio. Sarà poi la volta degli Stati Uniti il 30 maggio. Per l’Europa, il lancio è previsto nelle prime settimane di giugno. I prezzi per il mercato europeo dovrebbero essere:

256 GB : 1.249 euro ;

512 GB: 1.369 euro.

Samsung sembra voler anticipare la concorrenza, puntando a un design elegante e funzionalità avanzate, sfidando direttamente dispositivi come l’iPhone 17 Air, atteso per settembre.