BYD Atto 2: sempre più tecnologia e sempre più spazio

La BYD Atto 2 debutta nel mercato europeo con un design compatto e linee essenziali. Lungo 4,3 metri, questo SUV elettrico punta a imporsi per l’equilibrio tra tecnologia e comfort, senza rinunciare allo spazio e a un’esperienza di guida appagante. L’abitacolo di BYD Atto 2 è un omaggio al minimalismo. Pochi comandi fisici, tutto concentrato su funzionalità e praticità. Dietro al volante multifunzione spicca un display digitale da 8,8 pollici, essenziale per tenere sotto controllo le principali informazioni di marcia. Al centro della plancia, l’attenzione viene catturata da un ampio schermo infotainment da 10,1 o 12,8 pollici, a seconda dell’allestimento. Un dettaglio sorprendente? La possibilità di ruotare il display da orizzontale a verticale, una soluzione originale che rende l’esperienza multimediale ancora più flessibile. L’interfaccia offre accesso diretto a Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music, oltre al pieno supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Climatizzazione gestita direttamente dal display e aggiornamenti OTA che mantengono il software sempre al passo.

Interni moderni per il suv BYD

Nella console centrale si trova tutto ciò che serve: due portabicchieri, un bracciolo integrato e tasti fisici per il disappannamento del parabrezza. C’è anche una manopola per il volume e un selettore per le modalità di guida Eco, Normale, Sport e Neve. Presente il pad di ricarica wireless per gli smartphone, affiancato da porte USB Type C da 60W e Type A da 7,5W, sia anteriori che posteriori. La versione Boost aggiunge un pad wireless da 15W. L’abitacolo risulta luminoso e arioso grazie al tetto panoramico in vetro, che amplifica la percezione di spazio. L’adozione della piattaforma e-Platform 3.0 ha permesso di ottimizzare ogni centimetro, regalando maggiore comfort ai passeggeri.

La BYD Atto 2 nasconde un motore elettrico da 130 kW (177 CV) con 290 Nm di coppia. L’accelerazione passa da 0 a 100 km/h avviene in appena 7,9 secondi. La velocità massima? Raggiunge i 160 km/h. L’energia arriva da una batteria Blade Battery da 45,12 kWh con celle LFP. Con la nuova BYD si ha poi un bagagliaio da 400 litri, estendibile fino a 1.340 litri, completa un quadro di versatilità e praticità. I prezzi del modello partono da 29.990 euro per l’allestimento Active e 31.990 euro per il Boost. In attesa della versione con ancor più autonomia, la BYD Atto 2 si presenta come un SUV elettrico competitivo.