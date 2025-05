Razer Clio rende magico l’audio da gaming: il nuovo cuscino con speaker integrati

Non serve più indossare cuffie per immergersi nel gaming . Razer Clio arriva per cambiare il modo in cui si vive l’audio. Un cuscino per la testa in memory foam, pensato per sedie da gaming e da ufficio con schienale alto, diventa all’improvviso l’elemento più importante della postazione. Integra due driver full-range da 43mm che indirizzano il suono direttamente alle orecchie, nitido, preciso, senza distorsioni. Nessun fastidio, nessuna pressione. La tecnologia THX Spatial Audio scolpisce lo spazio sonoro con precisione millimetrica. Ogni passo, ogni esplosione, ogni sussurro si muove attorno alla testa, offrendo un audio più che immersivo, tridimensionale. L’esperienza del gaming cambi e si gioca con le orecchie libere da fili, auricolari eccetera, ma senza perdere nulla.

Libertà senza fili e potenza costante per il gaming e non solo

Clio non è solo per il gaming. Tre modalità audio regolabili tramite Razer Synapse 4 rispondono a ogni esigenza. In modalità gioco, le comunicazioni vocali risultano più chiare, mentre i rumori ambientali diventano parte stessa dell’azione. In modalità film, i bassi diventano profondi, il suono si allarga, si sente vibrare ogni scena. Con musica, i bassi si fanno dinamici e le voci emergono pulite, emozionanti. Può essere usato da solo, oppure abbinato a speaker frontali, diventando parte di un sistema surround 5.1. Clio si trasforma così in altoparlante posteriore, dando vita a un sistema domestico potente e modulare e non per forza attaccato ad una sedia da gaming.

Grazie alla connettività HyperSpeed Wireless a 2.4GHz, Clio garantisce una latenza bassissima su PC e console. In alternativa, il Bluetooth apre la strada a smartphone Android e iOS, per un ascolto comodo ovunque. La batteria da 5.400mAh offre un’autonomia fino a 14 ore, mentre la ricarica tramite USB-C richiede 6 ore. Più di una sessione di gioco, più di un film e probabilmente più di una playlist. Il design si adatta a qualsiasi sedia grazie alle cinghie regolabili. Con un peso di 1,61 kg e dimensioni di 45×17,2×13,7 cm, resta stabile, comodo, invisibile. Silenzioso nel corpo, esplosivo nel suono. Disponibile in preordine a 199,99 euro, le spedizioni partiranno il 16 maggio. Razer Clio non chiede di scegliere tra comfort e potenza e non sono solo quindi solo per chi è un patito del gaming, ha un pubblico molto più ampio.