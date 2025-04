Zenmuse V1 di DJI: lo speaker per droni che cambia la sorveglianza aerea

DJI, leader nel settore dei droni, ha da poco presentato una grande novità. Una tecnologia che potrebbe avere un impatto importante sulle operazioni di sicurezza e di soccorso. Si tratta di Zenmuse V1. Ovvero un altoparlante progettato per essere montato sui droni professionali Matrice 350RTK e 300RTK. Questo dispositivo è in grado di emettere suoni con una potenza di 127db a un metro di distanza. Una quantità di suono uguale a quella di un aereo in fase di decollo. Il suo scopo principale è quello di migliorare la comunicazione nelle operazioni di emergenza e in situazioni ad alta intensità. In cui la capacità di trasmettere messaggi chiari e forti è fondamentale.

Zenmuse S1: il proiettore che accompagna lo speaker nei cieli

La forza di Zenmuse V1 non sta però solo nella sua potenza sonora, ma anche nella sua versatilità. Gli operatori che utilizzano il drone possono infatti trasmettere messaggi preregistrati, ma non solo. Anche generare sintesi vocale a partire da un testo scritto o caricare direttamente file audio attraverso l’app DJI Pilot 2. Tale tecnologia offre poi la possibilità di comunicare fino a 500m di distanza. Dunque un vantaggio importante nelle operazioni di soccorso o in contesti urbani dove la visibilità e l’accesso potrebbero essere limitati.

Per l’utilizzo di Zenmuse V1 solleva anche alcune preoccupazioni. Un video dimostrativo diffuso da DJI ha mostrato un drone che diffondeva un messaggio di divieto di sosta su una strada trafficata. Tale esempio, pur essendo legato a una funzione pratica, ha suscitato alcune domande riguardo all’uso di questa tecnologia per scopi di sorveglianza privata. Se da un lato l’altoparlante può risultare utile in ambito pubblico, dall’altro la possibilità che venga impiegato per monitorare o controllare comportamenti quotidiani solleva questioni etiche e legali importanti.

Accanto a Zenmuse V1, DJI ha svelato anche il proiettore ZenmuseS1, destinato a operare insieme all’altoparlante per offrire una soluzione completa per la sorveglianza aerea. Come il suo compagno, il proiettore è compatibile con i modelli Matrice 350RTK e 300RTK. Il sistema di illuminazione si basa sulla tecnologia Laser Excited Phosphor, che consente una maggiore penetrazione della luce. Insomma l’accoppiamento di questi due dispositivi, altoparlante e proiettore, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono condotte le operazioni di sicurezza.