Marantz sorprende con una nuova gamma di diffusori wireless. Quest’ultimi puntano non solo alla qualità audio ma anche a funzionalità avanzate. Come, ad esempio, la compatibilità con Dolby Atmos. Un dettaglio che amplia la loro versatilità d’uso. I nuovi modelli, denominati Horizon e Grand Horizon, segnano l’ingresso del brand in un segmento già affollato di marchi rinomati. Ciò con una combinazione di design ricercato e tecnologia all’avanguardia. Sembra però che i dispositivi presentino un intoppo poco trascurabile. Si tratta del loro prezzo di listino considerato molto elevato. Dettaglio che lo fa collocare in una fascia premium.

Nuovi diffusori wireless di Marantz

La caratteristica forma circolare dei dispositivi Horizon consente una collocazione estremamente flessibile. Possono essere posizionati su un ripiano, montati a parete o disposti sul pavimento. Dotati di connettività Wi-Fi e Bluetooth per lo streaming musicale, includono anche ingressi HDMI eARC, digitale ottico, USB e analogico.

Tali diffusori si distinguono per la compatibilità con una vasta gamma di formati audio. Dall’MP3 fino al DSD, con l’aggiunta del Dolby Atmos. Si tratta di un aspetto che rende i diffusori interessanti come alternativa alle soundbar per la visione di contenuti multimediali. Grazie all’applicazione Heos di Marantz, gli Horizon possono essere utilizzati come sistema stereo accoppiato. In alternativa, possono essere inseriti in un sistema multiroom per una sonorizzazione su più ambienti.

Sul piano estetico, i diffusori Horizon vantano finiture di pregio che combinano materiali sostenibili e design. La base in marmo e il tessuto riciclato si sposano con un elegante supporto a tripode in legno, e sono disponibili in tre colori. Si tratta di grigio chiaro, nero e champagne. Interessante anche il sistema di illuminazione integrato, che rileva la presenza di persone e segnala i cambi di volume.

Come anticipato, un intoppo per i diffusori è il loro costo. I prezzi di listino al momento sono di 3.800 euro per Horizon e 6.000 euro per Grand Horizon.