Android regala GRATIS questi titoli sul Play Store di Google

Succede molto spesso che qualcosa del genere arrivi ad impattare sulla giornata degli utenti Android: anche oggi ci sono dei titoli a pagamento gratis sul Play Store. Scaricare questi contenuti è vantaggioso per diversi punti di vista, soprattutto per chi ama provare nuovi titoli di livello. Ovviamente ci sono diversi vantaggi come quello di scaricare un gioco o un’applicazione di questo genere ed averlo per sempre gratis sullo smartphone. Funziona infatti proprio così, siccome l’account Google dell’utente tiene memoria delle operazioni svolte. In poche parole, quando viene scaricato un nuovo titolo dal Play Store in maniera gratuita in promozione, questo resterà gratuito per sempre anche nel momento in cui l’utente dovesse scegliere di cancellarlo e poi di scaricarlo di nuovo quando sarà tornato a pagamento. Il privilegio è proprio questo: l’account di Google consentirà sempre il download gratuito di quel titolo anche se tornerà ad avere un prezzo.

Ovviamente bisogna tenere a mente che non bisogna cambiare account Google per far sì che tutto ciò funzioni. Il consiglio quindi è quello di scaricare l’intera lista di contenuti, anche perché quello che ad oggi potrebbe sembrare inutile a primo impatto, potrebbe invece diventare utile dopo qualche settimana. Nel caso in cui poi quel contenuto non scaricato dovesse essere tornato a pagamento, l’unica soluzione per averlo sarà solo comprarlo. Ecco la lista completa con i titoli che si possono scaricare proprio oggi senza pagare nulla direttamente dal Play Store di Google su un dispositivo Android:

Nel Play Store di Google ci sono questi titoli che possono finire gratis solo oggi sul vostro smartphone Android

Questa in basso è la lista dei titoli da scaricare direttamente dal Play Store di Google: