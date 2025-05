Robotaxi: emersi nuovi dati sulla qualità della guida

Elon Musk ha una visione chiara sul futuro della mobilità urbana. Secondo il CEO di Tesla, infatti, a predominare saranno i robotaxi. Veicoli a guida autonoma progettati per rivoluzionare il settore. Tali mezzi intelligenti promettono non solo una maggiore efficienza nei trasporti. Ma anche un netto miglioramento per la sicurezza stradale. La visione di Musk è condivisa da molte aziende del settore tecnologico e automobilistico. Ma una in particolare sembra aver già fatto importanti passi avanti: Waymo. L’azienda controllata da Alphabet, è oggi tra i leader mondiali nello sviluppo e nella sperimentazione di veicoli autonomi. I suoi robotaxi sono già operativi in varie città americane. Tra cui Phoenix, San Francisco, Los Angeles e Austin. Qui offrono un servizio di ride-hailing completamente autonomo.

Robotaxi: una novità per la mobilità urbana

La società è convinta che i suoi veicoli a guida autonoma siano più sicuri dei conducenti umani. Una tesi supportata da uno studio condotto internamente, ma destinato a una pubblicazione scientifica autorevole, Traffic Injury Prevention. Lo studio prende in esame oltre 56 milioni di miglia percorse dai robotaxi Waymo fino a gennaio 2025. Raccogliendo dati dettagliati su ogni interazione stradale. I risultati sono sorprendenti. Gli incidenti in cui sono coinvolti i veicoli autonomi sono inferiori rispetto alla media nazionale delle auto guidate da persone.

Uno degli elementi chiave del successo di Waymo è il suo sistema di intelligenza artificiale, chiamato Waymo Driver. In particolare, si fa riferimento alla capacità di anticipare i comportamenti sbagliati degli altri veicoli. Compresi quelli che attraversano con il semaforo rosso. Tale livello di reattività e precisione è difficile da raggiungere per un essere umano. I risultati ottenuti, sottolineando come l’adozione su larga scala dei robotaxi possa rappresentare un cambio importante nella sicurezza stradale. Con le sue recenti innovazioni, Waymo dimostra che il futuro potrebbe essere già iniziato. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi di tale settore.