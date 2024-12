Android regala app e giochi: sul Play Store 12 titoli a pagamento GRATIS

Sul Play Store di Google è disponibile una selezione di app e giochi, solitamente a pagamento, offerti gratuitamente per un periodo limitato. Questa iniziativa è un’opportunità interessante per arricchire la propria libreria digitale Android senza alcun costo.

Le promozioni del Play Store permettono di ottenere i titoli in offerta gratuitamente e di conservarli per sempre. Una volta scaricati, i giochi e le app resteranno disponibili nell’account dell’utente, anche se successivamente torneranno a pagamento. Anche nel caso in cui gli utenti dovessero eliminare il titolo scaricato, non ci sarà alcun problema per il futuro. L’account Google infatti tiene traccia di ogni attività e quando viene scaricato un titolo gratis, questo resta tale, anche nel caso in cui dovesse tornare a pagamento durante il tempo in cui l’utente lo ha eliminato dal proprio smartphone.

Applicazioni e giochi disponibili gratis all’interno del Play Store di Google, ecco cosa possono scaricare gli utenti Android

Come si può vedere in basso c’è una folta lista di contenuti a pagamento che diventa gratis improvvisamente per gli utenti Android. Ad offrire è il Play Store di Google e a quanto pare tutto ciò andrà avanti al massimo per un paio di giorni. La lista è bella piena di contenuti tra applicazioni e giochi di gran livello, tra l’altro molto ricercate in giro per il web.

Il consiglio che diamo è quello di fare quanto prima possibile onde evitare di restare a mani vuote. Per portare a casa ogni applicazione o gioco disponibile in questo elenco, bisogna solamente cliccare sul collegamento colorato dal link incorporato: