Sony Xperia 1 VII sta per arrivare: è ufficiale la data di presentazione

Chi credeva che potesse esserci un improvviso stop da parte di Sony, si sbagliava di grosso: sta per arrivare il nuovo Xperia 1 VII. Gli ultimi anni non hanno prodotto grandi risultati per il colosso giapponese che però non intende demordere nel mondo smartphone ed è per questo che proporrà la sua nuova esperienza. Il lancio avverrà precisamente il prossimo 13 maggio 2025 alle ore 11:00 in Giappone, il che significa che in Italia l’evento si terrà circa alle 4:00 del mattino. Potrebbe dunque cambiare tutto con un prodotto in grado di stupire sia dal punto di vista delle prestazioni ma anche del design, ormai bisogna solo attendere in quanto sembra essere tutto ufficiale.

Un design che resta fedele allo stile Xperia

Il Sony Xperia 1 VII continua sulla strada dei suoi predecessori, mantenendo quel look squadrato e robusto che caratterizza la serie. C’è chi lo definisce un po’ vecchio stile, ma per molti è proprio questo il fascino degli Xperia. Anche questa volta non mancano i pulsanti fisici e la possibilità di usare le cuffie con filo, una scelta che Sony sembra voler mantenere per distinguersi dagli altri marchi.

A differenza dei modelli più recenti di altre aziende, l’Xperia 1 VII sembra voler restare ancorato a una certa tradizione, puntando a un pubblico che non ha ancora ceduto alla moda degli smartphone ultraleggeri e senza cornici.

Specifiche tecniche: cosa aspettarsi

Il nuovo Xperia non rinuncia però alle prestazioni. Tra i dettagli più interessanti troviamo:

Display 4K , come da tradizione per la serie, che garantisce immagini nitide e colori brillanti;

Processore Snapdragon 8 Elite , lo stesso utilizzato nei top di gamma Android, per garantire potenza e fluidità;

Una configurazione di fotocamere evoluta, con tecnologie avanzate che potrebbero fare la differenza per gli appassionati di fotografia.

Non ci sono rivoluzioni rispetto al modello precedente, ma qualche miglioria dovrebbe esserci, soprattutto in termini di performance e ottimizzazione dell’uso energetico.