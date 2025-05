WhatsApp: scopri le tre funzioni segrete che tutti dovrebbero utilizzare

È diventato ormai comune per tutti utilizzare un’applicazione di messaggistica quotidianamente, la quale molto spesso risponde al nome di WhatsApp. Non potrebbe essere altrimenti anche perché tutti quanti ormai la usano costantemente, sia per quanto riguarda il loro lavoro che per quanto riguarda le comunicazioni giornaliere. Ovviamente è stato possibile capire come WhatsApp sia cresciuta negli anni, sia in quanto piattaforma, che in quanto alla sicurezza dei suoi utenti.

Un chiaro esempio è il periodo in cui era possibile utilizzare delle applicazioni a pagamento che consentivano di spiare chiunque e capire cosa ci fosse nelle conversazioni. Da quel momento WhatsApp ha lavorato duro per debellare il fenomeno, riuscendoci alla grande. Ad oggi però esistono delle applicazioni di terze parti che fanno riaffiorare qualche timore anche se non si tratta di piattaforme in grado di ficcare il naso nei messaggi. Esistono infatti tre funzioni legate ad applicazioni esterne che potrebbero tornare utili a chiunque e in ogni momento.

WhatsApp: sono queste le funzionalità che non puoi lasciarti scappare se ami questa piattaforma

In primo luogo, l’applicazione che tutti dovrebbero provare, serve proprio per spiare le persone ma solo per quanto concerne i movimenti durante la giornata: si chiama Whats Tracker. Questa permette di selezionare degli utenti dalla rubrica e di monitorarli capendo quando entrano e quando escono da WhatsApp, ricevendo peraltro una notifica istantanea che lo segnala. A fine giornata poi c’è anche il report completo con l’elenco degli orari.

Unseen invece è la soluzione perfetta per non essere mai online, leggendo però comunque tutti i messaggi in arrivo. Questi infatti vengono intercettati proprio dall’applicazione che permette di leggerli non aggiornando ultimo accesso e non facendo figurare l’utente online.

Infine ecco anche WAMR, soluzione perfetta per recuperare i messaggi eliminati di proposito dagli altri utenti nella chat in comune: bisogna però installarla prima che avvenga una situazione del genere in quanto il suo funzionamento non è “retroattivo”.