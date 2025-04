WhatsApp: con 3 trucchi così, la vostra vita cambierà nettamente

Continua a migliorare WhatsApp nel tempo e lo si vede con tutte le migliorie che sono state introdotte all’interno dell’applicazione. L’obiettivo è infatti quello di distanziare quanto più possibile la concorrenza che sembra avanzare a grandi passi.

A tal proposito bisogna ricordare che ci sono degli aggiornamenti che bollono in pentola e di cui si parla tantissimo soprattutto nell’ultimo periodo. Oltre tutto questo però ci sono anche dei trucchi che molto spesso possono uscire al di fuori del seminato, e quindi fuori dalla sfera di WhatsApp. Ciò significa che esistono delle applicazioni di terze parti che, oltre ad essere gratuite e legali al 100%, possono contribuire all’utilizzo dell’applicazione di messaggistica tutti i giorni e in maniera più discreta o “curiosa”.

WhatsApp: ecco come essere invisibili ma soprattutto come recuperare i messaggi cancellati

Tanti utenti che usano WhatsApp non lo sanno ma c’è qualcosa di nascosto da scoprire. Esistono infatti delle funzionalità che qualcuno magari ignora ma che potrebbero tornare utilissime, soprattutto se si ha intenzione di avere quella marcia in più che WhatsApp purtroppo non offre per ovvi motivi. Nel paragrafo in basso ci sono tutte le spiegazioni, con ogni dettaglio al suo posto e con tutto quello che magari ad oggi non sapete ancora.

La prima funzione è molto utile è legata all’applicazione chiamata Unseen, una soluzione davvero interessante che permette di leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp ma senza figurare online in quanto verranno intercettati da un’applicazione esterna. L’unico neo è che non si può rispondere. Il vantaggio è che l’ultimo accesso resterà quello vecchio e che non si risulterà mai online.

Chi vuole recuperare invece i messaggi deve premunirsi scaricando prima che accada una cosa del genere l’applicazione WAMR. È fondamentale farlo prima in quanto dopo che il messaggio è stato cancellato, scaricarla non servirà a nulla. Questa applicazione memorizza il contenuto delle notifiche e permette dunque di recuperarlo in ogni momento.