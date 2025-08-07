WhatsApp introduce gli stati riservati ai gruppi: comunicazioni più chiare e mirate

WhatsApp continua ad ampliare le opzioni per una comunicazione più efficace, soprattutto all’interno delle chat di gruppo. L’ultima novità riguarda una funzione in fase di test che permette di pubblicare stati visibili solo ai membri di un determinato gruppo, senza che questi finiscano nel flusso generale degli aggiornamenti.

Questa funzionalità è stata individuata nella versione beta 2.25.22.11 per Android e rappresenta una risposta concreta a un’esigenza diffusa: evitare che messaggi importanti vadano persi tra centinaia di notifiche in gruppi numerosi. A differenza degli stati tradizionali, dove la visibilità può essere regolata manualmente, questi nuovi aggiornamenti sono collegati direttamente a una singola chat di gruppo e visibili esclusivamente ai suoi membri.

Stati legati al gruppo e protetti da crittografia: WhatsApp applica nuovi miglioramenti

Il sistema è semplice e integrato. All’interno della schermata delle informazioni del gruppo, sarà presente una nuova scorciatoia che consente di pubblicare uno stato riservato. Nessuna modifica alle impostazioni di privacy e nessun rischio di diffusione non voluta: l’aggiornamento resta circoscritto a chi partecipa attivamente a quella conversazione.

Gli stati di gruppo seguono la stessa logica di quelli classici, con una durata temporanea di 24 ore. Questo garantisce che le informazioni restino sempre attuali e non contribuiscano a creare disordine nel tempo. I membri potranno visualizzarli sia aprendo l’icona del gruppo, sia dalla sezione “Aggiornamenti”, dove saranno comunque contrassegnati per l’uso interno al gruppo.

Sul piano della sicurezza, WhatsApp ha precisato che anche questi contenuti beneficiano della crittografia end-to-end, assicurando che restino privati e accessibili soltanto ai partecipanti. La distribuzione è attualmente in corso tra alcuni beta tester selezionati, con un rilascio graduale previsto nelle settimane successive. Una novità pensata per migliorare l’organizzazione nelle chat condivise, senza rinunciare alla privacy. Si conferma quindi il grande impegno di WhatsApp nel migliorare la piattaforma non solo per quanto riguarda le funzioni offerte ma anche per la sicurezza.