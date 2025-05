Sony: in arrivo il nuovo controller DualSense in edizione speciale

Sony torna a far parlare di sé. Questa volta lo fa anche attraverso il design. In occasione del lancio di “Death Stranding 2: On the Beach”, atteso per il 26 giugno 2025, è stata svelata un’edizione limitata del controller DualSense per PS5. Quest’ultima è stata pensata per i fan del videogioco. E per tutti i collezionisti più appassionati. Il nuovo DualSense wireless controller – Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition è frutto della collaborazione diretta tra Sony e Kojima Productions. Il suo design si distingue per un dettaglio simbolico: il logo della Drawbridge. Si tratta della nuova organizzazione di cui Sam Bridges fa parte. Tale scelta cromatica e simbolica non è casuale, ma vuole evocare immediatamente l’identità narrativa del gioco e rafforzare l’immersione nell’esperienza pensata da Kojima.

Sony: dettagli sul nuovo controller

Durante una recente presentazione, il celebre game designer ha sottolineato come ogni elemento del controller sia stato studiato per riflettere il tono e lo spirito di On the Beach. Chi opterà per l’acquisto della Collector’s Edition o della Digital Deluxe Edition del gioco, inoltre, potrà iniziare la sua avventura con due giorni di anticipo. Ovvero a partire dal 24 giugno. Ciò sarà possibile grazie all’accesso anticipato incluso in tali versioni speciali.

Con l’hype intorno a Death Stranding 2 in costante crescita, l’arrivo di tale accessorio esclusivo rappresenta un ulteriore tassello nell’universo di Kojima. Non si tratta solo di un controller, ma di un vero pezzo da collezione. Sony ha specificato che la disponibilità potrebbe variare a seconda dei Paesi. Ma il lancio dei preordini avverrà in contemporanea nei principali mercati. Vista la natura limitata dell’offerta, è consigliabile agire rapidamente per evitare delusioni. È probabile, infatti, che il controller diventi molto ricercato.

Sarà disponibile in quantità limitate al prezzo suggerito di 84,99€. I preordini partiranno ufficialmente il 22 maggio attraverso il sito ufficiale direct.playstation.com. Al momento, la disponibilità è garantita in mercati selezionati. Tra cui Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.