Amazon fa crollare il prezzo di questo tablet a soli 119,99€

Al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti Amazon offre tantissimi prodotti a prezzi imbattibili, ma non solo. Grazie alle offerte a tempo su alcuni prodotti la convenienza aumenta sempre di più. Un esempio è proprio l’ottimo rapporto qualità/prezzo con cui viene oggi offerto il tablet DOOGEE U11 PRO 2025.

Nello specifico, la promozione riguarda uno sconto del 21% sul prezzo di listino a cui è possibile aggiungere un coupon sconto del valore di ben 70 euro. Una convenienza eccellente, dunque, che vi consente di acquistare un nuovo tablet risparmiando tantissimo.

Tablet DOOGEE U11 PRO 2025 a prezzo shock

Volete acquistare un nuovo tablet spendendo poco? Il DOOGEE U11 PRO è dotato dell’ultimo sistema Android 15, che può fornire un’esperienza più intelligente e veloce e una maggiore sicurezza e protezione della privacy rispetto a molti altri dispositivi.

Il DOOGEE U11 PRO è dotato di un display Full HD 90Hz che non passa di cerco inosservato per l’esperienza visiva cinematografica che è in grado di offrire. Oltre a ciò, è dotato di numerose funzioni e assicura il meglio dell’esperienza d’uso grazie alla presenza dell’Unisoc T7200 Octa Core che garantisce un multitasking e sessioni di gaming sempre fluide.

Tantissima memoria, inoltre, grazie alla dotazione di 30 GB di RAM (6 GB + 24 GB) e una ROM UFS 2.1 da 256 GB che offre un’eccellente capacità di archiviazione, garantendo velocità di lettura e scrittura elevate per applicazioni, contenuti multimediali e file.

Infine, grazie alla batteria da 8580 mAh può essere utilizzato facilmente per lavorare o giocare per un’intera giornata, offrendo fino a 11 ore di riproduzione video, 26 ore di riproduzione musicale e 8 ore di gioco. Approfittate subito dello sconto attualmente disponibile su Amazon per pagare questo tablet solamente 119,99 euro anziché 239,99. Come anticipato si tratta di un’offerta a tempo, dunque meglio procedere subito con l’acquisto.