Google Home aggiunge la scorciatoia “Novità” per tenersi sempre aggiornati

L’app Google Home ha introdotto una piccola ma utile novità. Si vuole infatti semplificare l’accesso alle informazioni sugli aggiornamenti. L’azienda ha lavorato sodo per offrire un modo diretto e pratico per restare sempre informati su novità e changelog. Questo grazie all’aggiunta di una nuova scorciatoia denominata “Novità”. Sebbene questa funzionalità non sia ancora disponibile per tutti gli utenti, è emerso che è stata inclusa nella versione 3.32.126.1 dell’app per Android. Permette di accedere rapidamente alla pagina delle note di rilascio ufficiali.

Nuovo design e maggiore coerenza tra le app del mondo Google

Secondo quanto emerso dai test effettuati dal cacciatore di codici assembledebug, la scorciatoia “Novità” verrà posizionata all’interno del selettore dell’account Google. Una volta cliccata, l’utente verrà reindirizzato direttamente al changelog ufficiale. Qui può consultare gli aggiornamenti e le novità apportate. Un dettaglio interessante è che, dopo aver letto le note di rilascio, la scorciatoia non scomparirà, ma rimarrà visibile. Garantendo così un accesso continuo alle informazioni. Questo piccolo accorgimento denota quanto Google sia attento nell’offrire una navigazione coerente e fluida tra le varie funzionalità dell’app.

Su un altro fronte, Google Home sta adottando un nuovo design per il selettore dell’account. Un cambiamento che rispecchia la linea visiva da poco introdotta in altre app del mondo Google. Sebbene ancora non disponibile per tutti gli utenti, è probabile che questa novità venga distribuita a livello mondiale nel corso delle prossime settimane. Con un vero e proprio aggiornamento lato server.

L’obiettivo di queste modifiche è quello di garantire che gli utenti possano facilmente restare aggiornati sulle novità senza dover cercare manualmente i changelog. Un nuovo approccio che non solo migliora l’esperienza utente. Ma contribuisce a rendere il mondo Google ancora più integrato e user-friendly.

Non ci sono ancora tempistiche precise e ufficiali per il rilascio di queste novità. Ma è chiaro che Google sta puntando su una continua evoluzione delle sue app per rendere la fruizione delle informazioni sempre più immediata.