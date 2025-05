Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: le batterie sono state certificate, sono migliori

Le batterie dei prossimi Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 di Samsung sono state ufficialmente certificate da UL Solutions, e le prime informazioni confermano un piccolo ma interessante progresso, soprattutto per il modello a conchiglia. Per chi si aspettava un grande salto in avanti, magari legato all’arrivo delle batterie al silicio (Si-C), però, è ancora troppo presto.

Più capienza per il Flip7, ma occhio alle etichette

Nel caso del nuovo Z Flip7, la batteria sarà composta da due celle: una da 1.189 mAh e l’altra da 2.985 mAh. Il totale reale è quindi di 4.174 mAh, ma per effetto della differenza tra capacità nominale e capacità tipica, il valore dichiarato sarà con ogni probabilità 4.300 mAh. Un netto miglioramento rispetto ai 4.000 mAh dello Z Flip6, che potrebbe tradursi in una giornata d’uso più tranquilla, soprattutto se il software e l’ottimizzazione saranno all’altezza.

Il Fold7 resta fermo a 4.200 mAh

Per chi attendeva un upgrade sul Galaxy Z Fold7, invece, le notizie sono meno entusiasmanti. I codici delle due celle certificate (EB-BF966ABE ed EB-BF967ABE) riportano una capienza di 2.126 mAh e 2.146 mAh, per un totale che si attesterà di nuovo sui 4.200 mAh già visti sul Fold6. Una capacità che, su un dispositivo dalle dimensioni così generose, continua a sembrare un po’ stretta.

Tutto dipende dai consumi (e dal chip)

A fare davvero la differenza sarà, come sempre, l’efficienza energetica. Per il Fold7 dovrebbe esserci ancora Snapdragon 8 Gen 3, ma per lo Z Flip7 i rumor parlano con insistenza del nuovo Exynos 2500 di Samsung. È un chip che finora non ha ancora fatto parlare di sé in positivo: il suo sviluppo è stato complesso e i risultati in termini di consumi e temperature restano tutti da verificare.

Le fonderie Samsung, infatti, negli ultimi anni non hanno brillato per efficienza, soprattutto se confrontate con le soluzioni Qualcomm. La speranza è che stavolta l’azienda sia riuscita a colmare almeno in parte quel divario.