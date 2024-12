Un nuovo avvistamento del Samsung Galaxy S25 Plus con chip Exynos 2500 alimenta le discussioni sul futuro dei processori proprietari del colosso sudcoreano. Nonostante le problematiche produttive e le prestazioni inferiori rispetto alle alternative Snapdragon, la compagnia sudcoreana sembra non aver abbandonato completamente lo sviluppo del suo processore.

Samsung Galaxy S25: ecco cosa sappiamo ad oggi

Il modello avvistato, identificato con il codice SM-S936B, ha ottenuto 2.358 punti nei test single-core e 8.211 punti in multi-core, secondo i benchmark di Geekbench. Questi risultati sono significativamente inferiori rispetto ai valori registrati da un Galaxy S25 con chip Snapdragon 8 Elite, che supera rispettivamente 3.100 e 10.200 punti. Le prestazioni poco competitive lasciano ipotizzare che l’Exynos 2500 non sia ancora pronto per un rilascio su larga scala.

I problemi di rendimento delle fonderie della compagnia sono stati una delle principali cause delle difficoltà del chip. Il tasso di produzione dei chip Exynos si attestava solo al 30%, una cifra lontana dallo standard industriale dell’80-90%. Nonostante questo, l’azienda potrebbe aver registrato miglioramenti tali da spingere a ulteriori test o a un possibile utilizzo futuro.

Alcune fonti suggeriscono che il chip potrebbe equipaggiare altri dispositivi, come il pieghevole Galaxy Z Flip7. Altre ipotesi indicano che Samsung potrebbe utilizzare il chip per ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di migliorare le generazioni future.

Esiste anche la possibilità che i risultati Geekbench siano stati manipolati, poiché il database della piattaforma non è immune a spoofing. In assenza di conferme ufficiali, questa ipotesi non può essere esclusa, complicando ulteriormente l’interpretazione dei dati emersi.

Il futuro dell’Exynos 2500 resta incerto. Sebbene Samsung sembri voler continuare a investire nello sviluppo di chip proprietari, le prestazioni inferiori e i problemi di rendimento sollevano dubbi sulla capacità di competere con Qualcomm. Una strategia più chiara potrebbe emergere nei prossimi mesi, man mano che l’azienda rivelerà i piani per il Galaxy S25 e altri dispositivi.