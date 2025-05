One UI 7 causa problemi alla batteria e al mirroring Smart View

Samsung One UI 7

Samsung ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento One UI 7 per numerosi dispositivi Galaxy. La nuova interfaccia introduce diverse migliorie estetiche e funzionali, ma le prime segnalazioni degli utenti evidenziano due criticità principali: un calo dell’autonomia e malfunzionamenti della funzione Smart View. Entrambe le problematiche sono emerse a pochi giorni dalla diffusione dell’update e coinvolgono vari modelli della gamma Galaxy.

Calo dell’autonomia dopo l’aggiornamento

Uno dei problemi più diffusi riguarda la durata della batteria. Dopo l’installazione della One UI 7, molti utenti hanno notato un incremento significativo del consumo energetico, anche in situazioni di utilizzo normale. In particolare, vengono segnalati episodi di scaricamento rapido durante la notte, rallentamenti nelle ottimizzazioni automatiche e un peggioramento generale dell’efficienza.

Il fenomeno si verifica sia sui dispositivi di fascia alta sia sui modelli più economici, suggerendo che l’origine del problema possa essere legata a modifiche a livello di sistema. In alcuni casi, il consumo è aumentato anche del 20% rispetto alle versioni precedenti, con impatti evidenti sulla routine quotidiana. Le funzioni di risparmio energetico sembrano meno efficaci, e anche il monitoraggio del sistema evidenzia processi attivi più frequenti del normale.

Accanto alla questione dell’autonomia, l’altra criticità riguarda la funzione Smart View, utilizzata per effettuare il mirroring dello schermo su televisori e altri dispositivi compatibili. Con One UI 7, numerosi utenti segnalano instabilità della connessione, lag nel flusso video, interruzioni improvvise e, in alcuni casi, impossibilità totale di avviare la proiezione.

Il problema si manifesta con diversi modelli di televisori e monitor wireless, senza una casistica precisa legata al brand o al sistema operativo. L’aggiornamento sembra aver introdotto incompatibilità che limitano l’efficacia del mirroring, anche in condizioni di rete stabile. Alcuni utenti sono stati costretti a ripiegare su soluzioni alternative, come cavi HDMI o dongle esterni, pur avendo già configurazioni perfettamente funzionanti prima dell’aggiornamento.

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, né patch correttive distribuite tramite aggiornamenti minori. In attesa di una risposta tecnica, la community suggerisce alcuni workaround temporanei: tra questi, il riavvio in modalità provvisoria per isolare eventuali app in conflitto, la disattivazione della sincronizzazione automatica e la riduzione della luminosità automatica.

Per quanto riguarda il problema legato alla Smart View, alcuni utenti consigliano di disattivare temporaneamente la rete 5 GHz e utilizzare la connessione 2.4 GHz, che sembra offrire maggiore stabilità nel mirroring. Tuttavia, si tratta di soluzioni parziali e non risolutive. L’attesa è ora rivolta a un possibile aggiornamento software che possa correggere entrambe le criticità nel breve termine.