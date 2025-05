Google TV modifica la configurazione: più semplice, veloce e personalizzata per ogni tipo di utente

Google ha deciso di semplificare radicalmente l’esperienza iniziale dei propri utenti, puntando su un nuovo sistema di configurazione per i dispositivi Google TV. L’aggiornamento, già disponibile a partire dalle serie Hisense U7 e U8 del 2025, promette un accesso più fluido e immediato al mondo dell’intrattenimento digitale. Il cambiamento è evidente fin dai primi minuti. Infatti non sarà più necessario scaricare app aggiuntive o navigare in menu complicati. Gli utenti Android riceveranno una notifica automatica per iniziare la configurazione. Invece chi possiede un iPhone dovrà semplicemente inquadrare un codice QR. Tutto diventa diretto, intuitivo, alla portata di chiunque.

Google TV si adatta davvero a chi la usa: controllo, profili e personalizzazione

L’installazione delle applicazioni ora avviene in background, permettendo all’utente di esplorare già l’interfaccia o riprodurre contenuti. Si tratta di un approccio che elimina tempi morti e rende immediatamente operativa la TV. Anche la gestione dello spazio interno è stata ottimizzata. Grazie a nuovi algoritmi intelligenti infatti, i dispositivi riescono a evitare la saturazione della memoria, problema frequente nei modelli con storage limitato.

Non meno importante è il potenziamento dell’integrazione con la smart Home. Collegare la TV con dispositivi compatibili dell’ecosistema Google, come speaker, luci o videocamere, è ora un’operazione rapida e semplice, priva di passaggi superflui. Il nuovo sistema include anche strumenti per la personalizzazione immediata. Adesso è possibile creare profili separati per ciascun componente della famiglia, ciascuno con suggerimenti personalizzati, cronologia distinta e preferenze specifiche. Si possono poi impostare controlli parentali già nella fase iniziale, per proteggere i più piccoli da contenuti inadatti e limitare il tempo di visione.

Infine, è possibile trasformare la TV in una cornice digitale grazie agli screensaver dinamici basati su Google Foto. Funzioni che prima richiedevano tempo e ricerche tra le impostazioni ora si attivano in pochi passaggi. Questa serie di novità non cambia l’interfaccia di Google TV, ma la arricchisce. L’ aggiornamento completo arriverà entro fine anno su altri modelli, anche se non è ancora chiaro quando e come verrà esteso ai mercati europei.