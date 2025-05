NASA+ arriva su Prime Video: spazio gratis per tutti

Da martedì 6 maggio, NASA+ ha iniziato letteralmente a brillare anche su Prime Video. Il suo debutto sul nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Television) segna un momento speciale per tutti gli appassionati dello spazio. Il servizio, completamente gratuito e senza abbonamento, apre un varco verso l’universo. Permette di seguire missioni spaziali in diretta, esplorare documentari originali e perdersi tra le immagini ad alta definizione del cosmo. Una finestra spalancata sul cielo, senza barriere. Attualmente non è ancora attivo in Italia. Tuttavia, la visione dei contenuti è già accessibile tramite il sito ufficiale della NASA, anche dal nostro Paese. È questione di tempo prima che lo stesso canale approdi anche sul territorio nazionale. Un’opportunità che potrebbe presto allargarsi a milioni di spettatori.

Scienza raccontata con NASA+ per volare tra le stelle

Wes Brown, amministratore ad interim dell’Ufficio Comunicazioni della NASA, ha dichiarato quanto questo passo sia essenziale per rendere il lavoro dell’agenzia visibile al grande pubblico. Non solo il lancio degli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale, ma anche le attività quotidiane di chi protegge la Terra dagli asteroidi, fino alle ultime immagini dell’universo profondo. Chi avrebbe mai pensato che il futuro e lo spazio potesse essere raccontato così? Il canale non si limita a documentare, cerca di ispirare, di educare, di coinvolgere, trasmettendo la grandezza della scienza attraverso la potenza delle immagini. In ogni trasmissione pulsa il desiderio di far sentire tutti partecipi delle meraviglie dello spazio.

L’arrivo su Prime Video si aggiunge a un panorama già ricco. Gli utenti potranno accedere ai contenuti di NASA+ anche attraverso il sito web ufficiale e le app dedicate per iOS, Android, Apple TV, Roku e Fire TV. Ogni piattaforma diventa un portale verso ciò che è oltre la Terra. Davvero il cielo è il limite? Quando si guarda una stazione orbitante fluttuare sopra i continenti, o un razzo fendere l’atmosfera, ogni confine sembra scomparire. Questo nuovo modo di raccontare il cosmo tramite NASA+ non è solo innovazione visiva, è una connessione emotiva con il futuro. La scienza, finalmente, parla a tutti.