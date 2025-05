Amazon sconta il purificatore d’aria Philips: oggi costa il 18% in meno

Il purificatore d’aria marchiato Philips della Serie 900 è stato progettato nei minimi dettagli per catturare il 99,97% delle particelle presenti negli ambienti e per proteggere, di conseguenza, da pollini, polvere, acari, acari della polvere, smog o gas. Volete dunque avere a portata di mano un accessorio semplice da utilizzare e anche economico per poter rimuovere il 99,9% dei virus e dei batteri presenti nell’aria?

Oggi avete l'opportunità di farlo acquistando il purificatore d'aria Philips Serie 900 risparmiando una cifra importante rispetto al prezzo di listino.

Purificatore d’aria Philips Serie 900: i dettagli

La vostra casa dispone di ambienti di grande dimensioni? Non è un problema perché il Philips Serie 900 è stato progettato anche per rispondere alle esigenze di utenti con case di grandi dimensioni. Infatti, questo purificatore d’aria offre una copertura fino a 65 m² ed è in grado di purificare 20 m² in meno di 12 minuti.

Si tratta di un prodotto adatto a tutti visto che è certificato anche per coloro che soffrono di allergie. Non a caso, il purificatore rimuove il 99,99% dei pollini, acari della polvere o allergeni di animali domestici, fattori che come ben sappiamo sono scatenanti dei sintomi di allergia.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, il costruttore ha implementato filtri che garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno così da ridurre i costi per cambi frequenti. Presente anche la modalità Sleep grazie al quale la luce del display digitale viene attenuata, riducendo al minimo il disturbo della luce.

