Tagli a scienza e energia: la nuova mossa della Casa Bianca

Negli Stati Uniti si è tornati a parlare di bilanci, ma questa volta la notizia non riguarda solo numeri e scartoffie: dietro la nuova proposta dell’amministrazione Trump si nasconde qualcosa di molto più grosso. Parliamo di tagli – e non piccoli ritocchi – a tutto ciò che ha a che fare con ambiente, scienza ed energia pulita. In sostanza, meno soldi per chi cerca di studiare, proteggere e migliorare il mondo in cui viviamo.

Clima e ricerca a rischio con il nuovo budget USA

L’idea, nera su bianco, è di ridurre di oltre 15 miliardi i fondi destinati alle energie rinnovabili e alla cattura del carbonio. Proprio ora che il settore stava crescendo e offriva anche nuove opportunità di lavoro, arriva una frenata che sa tanto di retromarcia. Ma non è finita qui. Anche l’Agenzia per la Protezione Ambientale, quella che dovrebbe occuparsi di tenere sotto controllo l’inquinamento e bonificare le aree tossiche, si ritroverebbe con metà delle risorse. E già solo immaginare le conseguenze fa venire i brividi.

E non se la cavano meglio neanche le agenzie che si occupano di salute e clima. I National Institutes of Health, che finanziano la ricerca medica, rischiano di perdere quasi 18 miliardi. La NOAA, che si occupa di clima e previsioni meteo, vedrebbe tagliati più di un miliardo. E pure la FEMA, l’agenzia che interviene in caso di disastri, dovrebbe arrangiarsi con centinaia di milioni in meno. Tutto questo in un momento in cui gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti.

Come se non bastasse, nel documento ci sono anche frasi che hanno fatto discutere per il tono e il linguaggio usato. Alcuni programmi vengono liquidati come “non essenziali”, altri definiti come “sussidi per ideologi”. È facile capire perché tante persone, tra scienziati, attivisti e cittadini comuni, siano preoccupate. Ora la parola passa al Congresso, e si spera che il dibattito sia acceso ma costruttivo. Perché in gioco non ci sono solo cifre: c’è il futuro di tutti.