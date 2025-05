GoPro Hero 13 con uno sconto dell’11% su Amazon

Siete in cerca di una soluzione dall’ottimo rapporto qualità prezzo per ottenere riprese di scene ricche di azione e paesaggi epici? Non preoccupatevi perché oggi è il vostro giorno fortunato e Amazon ha deciso di scontare la GoPro Hero 13 con il pacchetto di accessori consentendovi di pagarla molto meno.

Nello specifico, la GoPro Hero 13 è un dispositivo estremamente compatto in grado di registrare video in 5,3K con una qualità delle immagini mozzafiato. La Hero 13, infatti, cattura l’azione offrendo una qualità delle immagini accurata, in modo che qualsiasi ripresa possa risultare sorprendente. Oltre a ciò, i video in 5,3K consentono all’utente di estrarre foto incredibili fino a 24,7 MP dalle riprese utilizzando l’app GoPro Quik.

GoPro Hero 13 a prezzo imbattibile

Quante volte avete pensato di acquistare una GoPro ma il prezzo di listino vi ha sempre bloccato? Oggi con questa offerta messa a disposizione da Amazon potete finalmente procedere con l’acquisto risparmiando rispetto ad altri giorni.

Non a caso, la Hero 13 è stata progettata nei minimi dettagli e, soprattutto, per affrontare qualsiasi sfida. Potete infatti portarla sempre con voi per immortalare il divertimento in qualsiasi avventura su qualunque superficie, fango, neve o acqua. In quest’ultimo caso fino a 10 metri di profondità. Non manca, inoltre, la possibilità di registrare brevi clip in Slo-Mo 4x utilizzando il video in 5,3K per catturare dettagli invisibili a occhio nudo.

Incluso nel prezzo avrete anche un’impugnatura galleggiante The Handler, due batterie Enduro, due supporti adesivi curvi, una scheda SanDisk microSD da 64 GB, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio, un cavo USB-C e una comodissima custodia per il trasporto.

Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per pagare questa GoPro Hero 13 solamente 445,04 euro anziché 499,99 euro grazie al -11% sul prezzo di listino.