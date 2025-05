Microsoft Teams, novità nell’interfaccia di chat e canali business dopo l’addio a Skype

Dopo una lunga fase di test iniziata lo scorso ottobre, Microsoft ha cominciato a distribuire una nuova esperienza unificata per chat e canali su Teams. La novità riguarda per ora gli utenti commerciali, cioè chi utilizza Teams attraverso un abbonamento aziendale (come i piani Business o Essential), ma è destinata ad arrivare anche per gli altri. Sembrava dunque che ci fosse bisogno dell’abbandono ufficiale di Skype per apportare una nuova feature che avrebbe fatto piacere agli utenti dal punto di vista funzionale

Finora, le chat, i team e i canali erano separati in aree distinte dell’interfaccia. Con questa nuova modalità, invece, tutto è raccolto in un’unica vista, così da permettere agli utenti di passare da una conversazione all’altra senza dover cambiare contesto. È un modo per velocizzare il flusso di lavoro e ridurre la confusione tra i messaggi.

Importante sottolineare che non si tratta di un cambiamento obbligatorio: chi preferisce il vecchio schema può continuare a usarlo, mantenendo la visualizzazione classica con sezioni separate.

Nuovi filtri e sezioni personalizzate per organizzarsi meglio

La nuova interfaccia introduce anche diversi filtri rapidi per aiutare nella gestione delle conversazioni. Si possono visualizzare solo i messaggi non letti, oppure scegliere di vedere esclusivamente le chat, i canali, le riunioni o i messaggi disattivati.

Una funzione molto utile è quella dedicata alle @mention, che consente di accedere a un elenco interattivo con tutti i messaggi che menzionano direttamente l’utente. Per chi lavora su più fronti, le sezioni personalizzate permettono di raggruppare le conversazioni in base alle proprie esigenze, separando per esempio i canali dai bot o dalle chat dell’AI.

Secondo Microsoft, l’obiettivo è offrire un’esperienza che sia semplice per tutti, ma anche potente per chi vuole più controllo. La distribuzione della nuova interfaccia è iniziata in tutto il mondo e, nei prossimi mesi, raggiungerà anche gli utenti privati.