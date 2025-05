Google: continuano i problemi con l’Antitrust negli Stati Uniti

La battaglia legale tra Google e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti entra in una fase cruciale. Il governo federale non mostra alcun segno di cedimento nella sua missione di spezzare quello che considera un dominio illecito dell’azienda di Mountain View sul mercato della pubblicità digitale. Durante una recente udienza, il giudice Leonie Brinkema ha stabilito che il 22 settembre sarà il giorno in cui verranno discusse le sanzioni definitive da imporre a Google. Ciò dopo che il mese scorso il colosso tecnologico è stato giudicato colpevole di condotta anticoncorrenziale.

Google in attesa delle recenti sanzioni

Il problema si basa sulla gestione combinata da parte dell’azienda di Mountain View di due strumenti fondamentali per l’ecosistema pubblicitario. Ovvero il server per editori e la piattaforma di scambio pubblicitario (ad exchange). Tale integrazione forzata, secondo quanto stabilito dal tribunale, ha distorto il mercato. Penalizzando editori indipendenti e concorrenti, e soffocando l’innovazione. È importante sottolineare che la corte ha circoscritto il verdetto. Escludendo una posizione di monopolio sugli strumenti destinati agli inserzionisti.

Il Dipartimento di Giustizia propone ora un intervento radicale. Inizialmente imporre a Google l’obbligo di condividere in tempo reale i dati relativi alle offerte pubblicitarie con piattaforme rivali. Ma la vera posta in gioco è un’altra: separare forzatamente Google dalle sue attività legate all’ad exchange e al server per editori. Una mossa che potrebbe richiedere anni e che segna una delle più ambiziose sfide antitrust degli ultimi decenni.

Google, però, respinge con forza tale prospettiva. La sua avvocata, Karen Dunn, ha sostenuto che un’eventuale cessione sarebbe impraticabile e potenzialmente dannosa. Ciò sia per la sicurezza dei dati che per la stabilità dell’intero ecosistema digitale. Dunn ha anche evidenziato l’assenza di attori terzi in grado di assumere il controllo di sistemi così sofisticati. Sollevando dubbi sulla fattibilità dell’intervento.

In alternativa, Google ha proposto diversi rimedi. Come un’apertura selettiva dei propri dati ai concorrenti, l’abolizione di pratiche considerate scorrette e l’impegno a non reintrodurre meccanismi che garantiscono un vantaggio sleale. La situazione rimane incerta. Non resta che attendere e scoprire come la questione verrà risolta.