JBL Flip 7 a prezzo bomba grazie al -16% di Amazon

Il JBL Flip 7 è uno speaker Bluetooth portatile wireless che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti, tra cui un’autonomia di ben 16 ore. Un’autonomia del tutto eccellente che consente agli utenti di utilizzare questo speaker fuori casa per tantissimo tempo dato che diventa perfetto pure per animare una festa con musica e brani preferiti.

Può essere tranquillamente utilizzato sia dentro che fuori casa grazie alla progettazione con certificazione di impermeabilità IP68. Ciò consente di utilizzarlo sotto la doccia o esporlo alla polvere, resisterà a tutto senza danneggiarsi. Progettazione del tutto ottimale anche dal punto di vista della resistenza dato che lo speaker JBL Flip 7 resiste a cadute fino a un metro.

JBL Flip 7: per esperienze sonore uniche

Ascoltare la musica preferita con uno speaker Bluetooth come questo modello JBL Flip 7 è sicuramente desiderio di tutti gli appassionati. Una soluzione che giunge sul mercato per consentire agli utenti di avere a portata di mano una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e con una progettazione eccellente.

Può essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque, dalle feste in spiaggia alle serate in casa, per rendere ogni esperienza memorabile. Grazie alla qualità sonora è possibile godere di bassi definiti anche ad alto volume e alte frequenze nitide. Oltre a ciò, la presenza dell’AI Sound Boost assicura prestazioni acustiche ottimali in qualsiasi circostanza.

Chi vuole può anche personalizzare questo speaker con accessori intercambiabili, permettendo di agganciarlo, appenderlo o trasportarlo a mano con un cinturino da polso o con un moschettone. Che aspettate? Approfittate subito della promozione messa a disposizione da Amazon. Oggi con lo sconto del 16% sul prezzo di listino di 149,99 euro il costo da pagare è solamente di 125,94.