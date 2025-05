NotebookLM: Google introduce l’IA anche su Android

Google anticipa i tempi e si prepara a cambiare nuovamente il modo in cui interagiamo con le informazioni digitali. La sua ultima creazione si chiama NotebookLM, ed è già disponibile per la preregistrazione sul Google Play Store. Dopo essere stato testato su desktop, dove ha impressionato per la capacità di gestire grandi quantità di dati, NotebookLM arriva su Android con una versione progettata appositamente per dispositivi mobili. L’app è destinata a diventare un punto di riferimento per chi cerca risposte rapide e affidabili partendo da contenuti complessi come manuali tecnici, articoli scientifici o lunghi documenti.

NotebookLM: un’interfaccia intuitiva per un’esperienza immersiva

NotebookLM non è un semplice motore di ricerca. Funziona più come un assistente personale che legge, comprende e sintetizza i contenuti caricati. Una volta caricato un file, l’utente può dialogare direttamente con due assistenti vocali IA che trasformano i testi in una conversazione naturale. Le risposte sono ricavate da fonti originali, garantendo precisione e affidabilità. Questa interazione sarà possibile anche in lingua italiana, aumentando così l’accessibilità e l’utilità per il pubblico nazionale.

L’interfaccia dell’app è stata pensata per adattarsi perfettamente all’esperienza mobile. La schermata principale è suddivisa in quattro sezioni: Recent, Shared, Title e Downloaded. Accanto a ciascun notebook è presente un pulsante per attivare un audio, ascoltabile anche in background o offline. Gli utenti possono creare nuovi spazi di lavoro con un semplice tocco, importando contenuti da PDF, video YouTube o siti web. La barra inferiore dell’app consente invece di navigare facilmente tra le fonti, la chat con l’intelligenza artificiale e lo spazio di studio.

Il lancio ufficiale della piattaforma è previsto per il 20 maggio 2025, in concomitanza con la prima giornata del Google I/O. Anche l’App Store riporta questa data, segno che NotebookLM sarà disponibile contemporaneamente anche su iOS. Chi desidera provarla in anteprima può già registrarsi tramite i canali ufficiali.