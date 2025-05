Gemini Live supporterà presto altri servizi e altre app integrate

Gemini Live, la modalità vocale dell’assistente AI sviluppato da Google, è pronta ad accogliere nuove funzionalità grazie all’arrivo del supporto alle app integrate. La scoperta è stata fatta da Android Authority analizzando la versione beta 16.17.38.sa.arm64 dell’app Google. Sebbene non sia ancora attiva, nel codice sono emersi chiari riferimenti a questa futura novità.

Quella che in precedenza era chiamata “estensioni” ora viene ribattezzata app, così come già accade nella versione standard di Gemini. Al momento, però, nella modalità Live si continua a usare il vecchio termine, segno che l’implementazione è ancora in fase embrionale. Tuttavia, la direzione è chiara: Gemini Live sarà presto in grado di interagire con altri servizi e applicazioni, offrendo un’esperienza più completa e connessa.

Un’integrazione graduale e sotto controllo per Gemini Live

Come accade spesso con le nuove funzioni AI, Google gestirà il rollout a fasi, selezionando inizialmente solo alcuni sviluppatori e partner fidati. Questo per assicurare una qualità elevata nell’esperienza utente e mantenere il controllo sull’espansione del sistema. Solo in un secondo momento l’apertura sarà estesa a una platea più ampia.

Nel frattempo, continuano ad arrivare novità su Gemini. Negli ultimi dieci giorni, Google ha introdotto o anticipato oltre dieci aggiornamenti e funzionalità, a conferma del ritmo serrato con cui sta evolvendo la piattaforma. Tra le novità più rilevanti troviamo:

Nuovo design su desktop e interfaccia web;

Maggiori opzioni di personalizzazione;

Colloqui in corso con Apple per portare Gemini su iPhone;

Nuovi widget per Android e iOS;

Fotoritocco tramite comandi vocali ;

Ottimizzazioni nella gestione della memoria e nel linguaggio;

Possibilità di caricare immagini multiple ;

Versione dell’assistente dedicata agli utenti più giovani;

Piani a pagamento chiamati “Pro” e “Ultra”.

Tutte queste mosse confermano che l’AI è al centro della strategia di Google, e Gemini Live potrebbe diventare uno degli strumenti più versatili nel panorama degli assistenti vocali intelligenti.