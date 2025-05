Amazon: arrivano in Italia le nuove Fire TV Soundbars

Amazon continua ad espandere il suo ecosistema con un annuncio atteso da molti utenti. Si tratta del debutto in Italia delle nuove Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus. Due soluzioni audio pensate per trasformare il modo in cui gli utenti vivono l’intrattenimento domestico. Con tali dispositivi, gli appassionati di cinema, serie TV e musica potranno immergersi in un suono più ricco e coinvolgente. Grazie a tecnologie audio avanzate a un prezzo accessibile.

Fire TV Soundbar: semplicità e prestazioni elevate

La Fire TV Soundbar è una soundbar a 2 canali che supporta le tecnologie DTS® Virtual:X e Dolby Audio. Opzioni che offre un audio tridimensionale capace di riempire la stanza. Un ulteriore punto di forza è la funzione Fire TV Ready, pensata per chi già utilizza dispositivi Amazon Fire TV. Quest’ultima, infatti, permette di controllare la soundbar con lo stesso telecomando. Opzione che permette di semplificare l’utilizzo quotidiano. Ed anche di ridurre il numero di dispositivi necessari.

Con una lunghezza di circa 60 cm, tale soundbar si adatta a qualsiasi ambiente. Inoltre, può essere configurata in pochi minuti. E non è tutto. Oltre a collegarsi con semplicità alle smart TV, la Fire TV Soundbar permette la connessione tramite Bluetooth a smartphone e tablet. Rendendola perfetta anche per l’ascolto musicale.

Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, Amazon propone la Fire TV Soundbar Plus. Una soundbar all-in-one da 3.1 canali. Quest’ultima eleva ulteriormente la qualità sonora grazie al supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume. Tale versione è dotata di bassi profondi, suoni nitidi e una resa audio dettagliata. Opzioni perfette per cogliere ogni sfumatura, dai dialoghi più delicati agli effetti sonori più intensi.

Dotata di quattro modalità di ascolto preimpostate (Film, Musica, Sport e Notte) e di un sistema di ottimizzazione dei dialoghi, la Fire TV Soundbar Plus di Amazon si adatta a ogni esigenza. Il design da 94 cm e la configurazione semplice tramite cavo HDMI incluso rendono l’installazione rapida e senza complicazioni. Entrambe le soundbar sono ora disponibili su Amazon.it. I prezzi di lancio sono fissati a 109,99€ per la Fire TV Soundbar e 214,99€ per la Fire TV Soundbar Plus.