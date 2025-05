Truffa e soldi scomparsi con un messaggio: è folle quello che sta accadendo

Cosa succede quando le truffe fregano gli utenti? Molto spesso scompaiono i dati personali e anche i soldi dai conti in banca. Sono queste le vicissitudini che possono venire da un qualsiasi tentativo di phishing, una truffa che tende a far capire agli utenti qualcosa che in realtà non è ciò che sembra. Un avviso di una scadenza di un abbonamento, un pacco in giacenza, un problema di sicurezza legato al proprio account e quant’altro possono essere gli espedienti utilizzati dai malviventi.

In queste ore qualcuno avrebbe segnalato proprio una situazione del genere, mettendo dunque sotto i riflettori una problematica che si starebbe diffondendo in poco tempo. Bisogna fare attenzione ad un nuovo messaggio che si è diffuso velocemente tramite e-mail e per qualcuno anche all’interno delle principali applicazioni di messaggistica istantanea.

Una truffa può agire in diversi modi, ecco alcuni messaggi da evitare subito

Come si può vedere, il messaggio truffa che stanno segnalando tantissime persone, è stato scritto proprio qui sotto per dare a tutti un termine di paragone che sia plausibile. Innanzitutto, bisogna capire che non si tratta di nulla di reale, in secondo luogo bisogna cancellare il messaggio o quantomeno non cliccare sui link presenti nel testo o scaricare allegati e aprirli. Ecco il testo completo:

“Metti al sicuro i tuoi fondi con 2FA

Proteggi il tuo account e metti al sicuro i tuoi fondi con uno strato extra di sicurezza. Attiva l’Autenticazione a Due Fattori (2FA) oggi

Attiva 2FA ora

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, il nostro team di supporto è qui per aiutarti.

Grazie per proteggere il tuo account con noi.”

L’obiettivo dei truffatori questa volta è stato quello di far credere alle vittime di poter aumentare il livello di sicurezza del proprio account. È stato sfruttato il nome di Meta, quindi fate molta attenzione.