Windows 11 24H2: l’aggiornamento che raggiunge tutti

Windows 11 24H2 non è più un’esclusiva per pochi utenti selezionati. L’aggiornamento è ora disponibile su larga scala. Per chi non lo sapesse, Microsoft ha ufficialmente concluso la fase di rilascio graduale, aprendo le porte alla distribuzione completa del cosiddetto “Aggiornamento 2024″. Si tratta di una svolta importante per chi utilizza Windows11. In quanto la nuova versione introduce miglioramenti mirati alla stabilità, alla sicurezza e all’esperienza d’uso quotidiana.

Le opinioni contrastanti sull’aggiornamento di Windows 11-24H2

Per chi desidera verificare la presenza dell’aggiornamento, basta accedere alle impostazioni del sistema operativo. Da qui entrare nella sezione “Windows Update” e selezionare “Verifica se ci sono aggiornamenti“. Se il proprio dispositivo soddisfa i requisiti richiesti, comparirà l’opzione per procedere all’installazione di Windows11 24H2. In molti casi, l’aggiornamento verrà scaricato automaticamente. Ciò specialmente sui sistemi con edizione Home o Pro non gestiti da reti aziendali. In ogni caso, l’utente avrà sempre la possibilità di decidere quando effettuare il riavvio e completare l’installazione.

Nonostante l’annuncio ufficiale e l’ottimismo di Microsoft, le reazioni delle persone restano divise. Alcuni hanno accolto positivamente le novità, notando maggiore reattività del sistema e un design più moderno. Altri, invece, hanno espresso preoccupazione per problematiche emerse dopo l’installazione. C’è chi ha segnalato cali di prestazioni, bug non ancora risolti e l’introduzione di strumenti considerati invasivi. Come ad esempio l’attivazione automatica della crittografia BitLocker o l’obbligo di utilizzare un account-Microsoft per accedere al sistema.

Microsoft ha assicurato che i dispositivi con problemi noti o blocchi di protezione attivi non riceveranno l’aggiornamento finché tali criticità non saranno risolte. Tale approccio selettivo serve a evitare inconvenienti durante l’uso quotidiano. Anche se non basta a ridurre i malumori di chi teme un eccessivo controllo da parte dell’azienda sul proprio computer. In ogni caso, prima di aggiornare, è consigliabile effettuare un backup dei dati più importanti. Seppur l’aggiornamento rappresenta un passo avanti, molti utenti preferiscono attendere ulteriori feedback, specie in seguito alle difficoltà riscontrate in passato con aggiornamenti precedenti. L’arrivo della versione 24H2 conferma così l’intenzione di Microsoft di spingere verso un’evoluzione costante del suo sistema operativo. Ma lascia anche spazio a interrogativi sulla libertà dell’utente e sulla trasparenza del processo di aggiornamento.