Surface Laptop 13 e Pro 12: emersi i primi dettagli sui costi

Microsoft non si ferma e continua a proporre novità interessanti per il settore tech. A tal proposito, l’azienda sta ampliando la propria offerta di PC Copilot+ introducendo due nuovi modelli. Si tratta del Surface Laptop da 13 pollici e del Surface Pro da 12 pollici. Entrambi equipaggiati con i nuovi processori Snapdragon X Plus a 8 core e una NPU da 45 TOPS. Caratteristiche capaci di gestire avanzati carichi di lavoro AI in locale. Le versioni annunciate sono disponibili sia per il mercato consumer che per quello professionale. Segnando un ulteriore passo nella strategia di Microsoft verso dispositivi performanti, leggeri e sempre più intelligenti.

Microsoft: in arrivo i nuovi laptop Surface

I dispositivi si propongono come strumenti versatili per chi cerca affidabilità, velocità e autonomia. Ciò senza rinunciare alla portabilità. Con la rimozione della storica porta magnetica Surface Connect, entrambi i dispositivi adottano ora la ricarica USB-C. Decisione in linea con le nuove normative europee sull’e-waste e lo standard unico di ricarica.

Il Surface Laptop da 13 pollici, più compatto e sottile rispetto ai predecessori, si distingue per un design elegante in alluminio anodizzato. Il display touch Full HD è circondato da cornici sottili. Mentre la fotocamera AI supporta funzioni avanzate come Auto Video HDR e riduzione del rumore. Sul fronte sicurezza, il tasto di accensione integra un lettore di impronte digitali. Mentre il nuovo tasto Copilot permette accesso rapido alle funzionalità AI di Windows. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Oceano, Platino e Viola. Con accessori come il Surface Arc Mouse coordinati nelle stesse tonalità. Non manca l’attenzione alla sostenibilità: il Laptop utilizza cobalto e terre rare riciclate al 100%. Inoltre, i suoi componenti sono progettati per essere facilmente sostituibili da tecnici autorizzati.

Passando al Surface Pro da 12 pollici, si tratta di un dispositivo 2-in-1. Quest’ultimo unisce la comodità di un tablet alla produttività di un laptop. La tastiera riprogettata, agganciabile magneticamente, include un touchpad personalizzabile e tasti retroilluminati a grandezza standard. È disponibile in tre nuove varianti cromatiche: Ardesia, Oceano e Viola. Il Surface Pro è compatibile con la Surface Slim Pen, che si aggancia magneticamente per la ricarica. Sul fronte ambientale, il Pro utilizza materiali riciclati per l’82,9% del suo chassis. Inoltre, impiega solo cobalto riciclato per le celle della batteria.

I due dispositivi di Microsoft sono già disponibili in pre-ordine sul sito dell’azienda. Con consegne previste in Italia entro il 10 giugno. I prezzi partono da 999 euro per il Surface Pro (256 GB). E 1.119 euro per il Surface Laptop (256 GB). Con accessori come la tastiera per Pro venduti separatamente a 179,99 euro.