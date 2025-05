Android Auto 14.3, Google Maps non avrà più la freccia blu

Google ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento per Android Auto, che giunge alla versione 14.3. Sebbene non si tratti di una grande novità, questo update introduce un cambiamento visivo che riguarda la personalizzazione dell’esperienza utente in Google Maps. In particolare, è stato modificato l’indicatore di posizione sulla mappa. La classica freccia blu, simbolo iconico delle indicazioni stradali, è stata sostituita dall’icona del veicolo che l’utente ha scelto nell’app Google Maps del proprio smartphone. Se, per esempio, avete selezionato un SUV bianco nell’app mobile, ora vedrete proprio quell’auto sulla mappa, anche quando utilizzate Android Auto. Questo cambiamento va a rimpiazzare un elemento che era stato parte dell’interfaccia per anni, rendendo l’esperienza più coerente e personalizzata.

Con Android Auto 14.3 la navigazione diventa più contestuale e in linea con le scelte dell’utente

Questa modifica non è una novità assoluta. Già tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, Google aveva ampliato le opzioni di personalizzazione delle icone veicolo nell’app di Google Maps per smartphone. Ora, con la versione 14.3 di Android Auto, questa funzione viene estesa anche alla visualizzazione sull’infotainment dell’auto, creando una continuità tra le due esperienze. La sostituzione della freccia blu con l’icona dell’auto non avviene solo durante la navigazione. Ma anche quando si usa l’app per visualizzare la mappa senza una destinazione. In questo caso, l’icona personalizzata continua a rappresentare la posizione dell’utente.

La decisione di sostituire la freccia con l’icona del veicolo è una scelta pratica ed estetica. Poiché Android Auto viene utilizzato all’interno di un veicolo, vedere l’icona della propria auto anziché una freccia astratta risulta più contestuale e rende l’esperienza più coinvolgente. Anche se il cambiamento riguarda l’aspetto visivo, si crea così una connessione tra le scelte fatte su smartphone e l’esperienza in auto. Questo piccolo dettaglio contribuisce a rendere il tutto più personale.

Per ricevere l’aggiornamento ad Android Auto 14.3, gli utenti possono aspettarsi un rilascio graduale via Google Play Store. L’update potrebbe arrivare nei prossimi giorni sia per gli iscritti al canale stabile sia per chi partecipa al programma Beta.