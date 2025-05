Potenza e lusso: Great Wall Motors rilancia il motore V8

All’Auto Shanghai 2025, dove le luci erano tutte puntate sui veicoli elettrici, Great Wall Motors ha sorpreso con una scelta inaspettata. In un contesto dominato dal silenzio dei motori a batteria, è stato svelato un nuovo motore V8 4.0 litri biturbo. Un’unità che non punta al risparmio, ma all’adrenalina. Il motore, realizzato internamente da GWM, non è un semplice ritorno al passato. Si tratta di un motore ibrido plug-in, progettato per alimentare veicoli di lusso, grandi SUV e pick-up destinati al traino. I dettagli tecnici non sono stati ufficializzati, ma alcune indiscrezioni parlano di doppia iniezione, due pompe dell’olio e un limitatore fissato a 8.000 giri al minuto. Numeri che raccontano una vocazione sportiva. Il motore non nasce per affrontare solo il traffico urbano. È pensato per chi cerca prestazioni elevate, senza rinunciare alla versatilità offerta dall’elettrificazione.

Ibrido e muscolare: il motore Tank 300

Sarà il Tank 300 a ospitare per primo il nuovo motore? Ancora nessuna conferma ufficiale, ma l’ipotesi prende forza. Il modello è già presente in Australia, mercato dove GWM ha consolidato la propria presenza con una gamma di SUV e pick-up. Proprio la filiale australiana ha condiviso in anteprima le immagini del V8, lasciando intendere un possibile debutto imminente. Il Tank 300, dal design squadrato e robusto, richiama lo stile della Mercedes Classe G e rappresenta il candidato ideale per questa nuova meccanica. Attualmente disponibile con motori più piccoli, il Tank 300 potrebbe trasformarsi in un fuoristrada di fascia alta, capace di offrire prestazioni ben oltre l’attuale gamma. L’integrazione del sistema ibrido permetterebbe di abbinare fluidità cittadina e potenza in autostrada, adattandosi a ogni contesto con più configurazioni possibili.

Il lancio internazionale del motore resta avvolto da incertezze. Il mercato nordamericano è stato menzionato, ma le tensioni tra Stati Uniti e Cina rendono improbabile una distribuzione nel breve termine. Nonostante l’interesse per motori potenti e ibridi, il clima politico attuale frena ogni possibile apertura. Intanto, la Cina sembra pronta a mantenere accesa la fiamma dei motori a combustione, rinnovandola con la tecnologia ibrida. Il motore V8 di GWM mostra come l’era elettrica avanzi ed al contempo dimostra quanto la passione per la velocità non muoia mai.