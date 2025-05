Very Mobile rinnova la promozione “Porta un Amico” fino a fine Giugno 2025

Una delle promozioni più apprezzate dai clienti Very Mobile torna protagonista. Stiamo parlando del programma “Porta un Amico in Very”. Quest’ ultimo inizialmente previsto fino a marzo 2025, è stato ufficialmente prorogato fino al 30 giugno 2025. L’operatore semivirtuale, controllato da WindTre, continua così a puntare sulla fidelizzazione dei propri utenti. Ma soprattutto sull’acquisizione di nuovi clienti grazie ad un meccanismo di inviti semplice ma efficace.

Come si partecipa alla promozione e quali sono i limiti previsti per Very Mobile

La dinamica è ben studiata. Ogni cliente Very Mobile può invitare amici e conoscenti a passare all’operatore, ottenendo in cambio una ricarica telefonica gratuita. L’invito è valido però solo se la persona coinvolta attiva una nuova SIM con portabilità del numero. Per ogni nuovo cliente acquisito tramite il codice personale, sia l’invitante che l’invitato ricevono 5€ di ricarica gratuita. Mentre se la portabilità avviene da specifici operatori virtuali o da brand come Iliad, Fastweb, PosteMobile o CoopVoce, entrambi ottengono ulteriori 10€ di credito. In totale, è possibile accumulare fino a 15€ per ogni amico coinvolto.

Il codice amico si può condividere direttamente dall’app Very Mobile, scegliendo tra SMS, email o le app di messaggistica più diffuse. Chi riceve l’invito può usarlo per acquistare e attivare una SIM fisica o una eSIM online, oppure recandosi presso i VeryPoint nei centri commerciali e negozi affiliati. Ciascun cliente può invitare un numero illimitato di amici, ma i benefici si fermano a un massimo di 20 ricariche. Ovvero dieci per attivazioni standard e dieci per attivazioni con portabilità da uno degli operatori aderenti. Le ricariche gratuite vengono erogate entro 24 ore dall’attivazione o dalla conclusione del trasferimento del numero. Esse non sono trasferibili in caso di cambio operatore e non prolungano la durata della scheda telefonica.

Una volta che l’invitato ha attivato l’offerta, può diventare a sua volta promotore, ma chi lo ha invitato non riceve ulteriori benefici. Il programma resta quindi uno strumento utile per accumulare credito, utile solo per il rinnovo mensile delle offerte. Very Mobile continua così a consolidare la sua presenza nel mercato della telefonia low cost, facendo leva su offerte semplici e vantaggi concreti per i suoi utenti.