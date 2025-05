Iliad: tornano le offerte Giga 250 e Giga 200 con lo sconto per la fibra ottica

Iliad riporta a listino le apprezzatissime Giga 250 e Giga 200, due tariffe mobili che vanno a sostituire le precedenti Top 300 e Top 250 Plus. Come da tradizione per l’operatore, si tratta di offerte senza vincoli, senza costi extra e con prezzo bloccato per sempre.

Una delle novità più interessanti è il ritorno dello sconto sulla fibra di casa. Entrambe le promozioni permettono di ottenere 4 euro di sconto al mese sull’abbonamento Iliad Casa, che diventa quindi disponibile a 21,99 euro mensiliinvece dei consueti 25,99 euro. Parliamo di una delle connessioni migliori in Italia, almeno secondo i dati più recenti pubblicati da Ookla.

Giga 200: 200 giga, minuti illimitati e roaming

La prima offerta si chiama Giga 200 e include:

200 giga in 4G e 5G;

minuti e SMS illimitati in Italia;

minuti internazionali illimitati verso oltre 60 destinazioni estere;

13 giga in roaming mensile in UE e Regno Unito ;

tutti i servizi extra inclusi (hotspot, Mi richiami, VoLTE, segreteria, controllo credito, ecc.);

possibilità di acquistare uno smartphone (Samsung o iPhone) a rate.

Il costo è di 9,99 euro al mese, con 9,99 euro una tantum per l’attivazione della SIM. L’offerta è disponibile anche in versione eSIM senza costi aggiuntivi.

È attivabile da nuovi clienti, da chi effettua portabilità da altro operatore, da chi richiede un nuovo numero e anche da clienti attuali Iliad, purché l’offerta di partenza abbia un costo inferiore.

Giga 250: più giga e più roaming

L’offerta Giga 250 alza il limite mensile:

250 giga in 4G e 5G;

minuti e SMS illimitati ;

minuti illimitati verso 60 Paesi esteri;

16 giga in roaming in UE e Regno Unito;

accesso a tutti i servizi accessori e rateizzazione smartphone.

Il costo è di 11,99 euro al mese, con 9,99 euro di attivazione. Anche in questo caso si può scegliere la versione eSIM.

Come per la Giga 200, anche la Giga 250 è disponibile per nuovi utenti, portabilità, nuovi numeri e per clienti Iliadcon tariffa inferiore.

Chi sceglie una di queste due offerte, oltre ai tanti giga, avrà anche uno sconto annuo sulla fibra di 48 euro, rafforzando la sinergia tra rete mobile e connessione fissa.