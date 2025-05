Iliad sfida tutti con 120 giga e zero vincoli a 7,99€ al mese

Se ti è mai capitato di ritrovarti a fine mese con una bolletta telefonica che sembra scritta come un codice fiscale, capirai subito perché l’offerta di Iliad continua a far parlare di sé. Nessun asterisco misterioso, nessuna sorpresa nascosta tra le righe: 120 giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Fissi, mobili, Italia, Europa. Tutto lì, nero su bianco. E quel “per sempre” che accompagna il prezzo non è solo una trovata pubblicitaria: Iliad, fin dall’inizio, ha costruito la sua reputazione proprio su questo concetto — niente brutte sorprese e tariffe che non cambiano col tempo.

Niente costi nascosti: la tariffa Iliad da 7,99€ è davvero tutto incluso

Certo, ci sono i soliti 9,99 euro di attivazione della SIM, ma dopodiché il piano è chiaro come l’acqua: 120 GB in 4G e 4G+, e se proprio ti capita di sforare, puoi continuare a navigare pagando 0,90 euro ogni 100 MB, ma solo se dai il consenso. Nessun prelievo misterioso o fastidioso scatto alla risposta che ti mangia il credito senza nemmeno avvisarti.

Dentro l’offerta ci trovi tutto ciò che serve: hotspot per navigare dal laptop, segreteria telefonica, controllo del credito, la possibilità di portare il tuo vecchio numero senza drammi, e persino il servizio “Mi richiami”. E se viaggi spesso, Iliad non ti lascia a piedi: puoi usare minuti e SMS illimitati anche in Europa, con 11 GB dedicati al roaming. E non è finita — ci sono minuti illimitati anche verso oltre 60 destinazioni internazionali. Per chi ha amici o parenti all’estero, non è dettaglio da poco.

In un mondo dove tutto sembra avere un costo extra, l’approccio di Iliad suona quasi rivoluzionario. Niente vincoli, niente costi nascosti, niente labirinti di opzioni da configurare o da dover eliminare. Solo una tariffa trasparente e tutto incluso, proprio come dovrebbe essere. E se ti stai chiedendo se è davvero tutto qui… sì, lo è.