Iliad, ultime ore per la TOP 300 e la TOP 250 con il 5G gratis: i prezzi

Iliad continua a puntare su trasparenza e semplicità con due offerte davvero interessanti per chi desidera passare a questo operatore. Le tariffe del momento sono TOP 250 PLUS e TOP 300, entrambe molto ricche di dati, minuti e messaggi, ma con alcune differenze che vale la pena conoscere.

Iliad costa 9,99 € al mese se scegliete la nuova TOP 250 Plus

Chi vuole scegliere la TOP 250 PLUS ha un prezzo da pagare pari a soli 9,99€ ogni mese. All’interno dell’offerta c’è davvero di tutto in quanto si parte con ben 250 GB in 5G, ma non finisce qui visto che ci sono anche altri 25GB che possono essere usati per quando ci si trova in giro per l’Europa in viaggio.

Naturalmente sono inclusi anche minuti illimitati per telefonare liberamente a qualsiasi numero fisso e mobile, insieme agli SMS senza limiti. Una tariffa comoda, semplice e molto chiara, adatta a chi vuole tranquillità e prezzo stabile.

TOP 300: 300 GB e 16 GB all’estero a 11,99€ al mese

Per chi vuole più dati, Iliad propone TOP 300 al prezzo mensile di 11,99€. Con questa offerta, i giga a disposizione salgono a 300, sempre sulla rete 5G veloce di Iliad. È la scelta giusta per chi fa largo uso di internet dallo smartphone ogni giorno. All’estero, precisamente nei Paesi dell’Unione Europea, sono disponibili 16 GB mensili senza costi extra.

Anche qui, come sempre, sono inclusi minuti ed SMS senza limiti, e il prezzo resta fisso per sempre, senza aumenti improvvisi.

Disponibili per tutti, con una sola condizione per chi è già cliente

Sia la TOP 250 PLUS che la TOP 300 possono essere scelte facilmente da nuovi utenti, ma anche da chi è già cliente Iliad. In quest’ultimo caso, però, bisogna fare attenzione a una sola regola: per passare a TOP 250 PLUS bisogna avere un’offerta Iliad attiva con un prezzo inferiore ai 9,99€ mensili; per attivare invece la TOP 300, l’offerta precedente deve costare meno degli 11,99€ mensili richiesti.

In ogni caso, si tratta di due soluzioni convenienti e trasparenti, in pieno stile Iliad.