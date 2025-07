Navigare senza limiti: Iliad lancia la nuova era della fibra

Velocità, stabilità e semplicità sono i tre elementi su cui si fonda l’offerta Iliad dedicata alla connessione domestica. Il cuore della proposta è la fibra ottica FTTH, con prestazioni che variano fino a 5Gbit/s in download e 700Mbit/s in upload, in base alla copertura e alla tecnologia attiva nella zona. A supportare il tutto c’è iliadbox Wi-Fi 7, un router di ultima generazione che promette prestazioni elevate anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Iliad Fibra + Mobile: un’offerta su misura per ogni esigenza

Il Wi-Fi 7 rappresenta un salto evolutivo per la rete casalinga. Permette infatti di scaricare file, guardare film in streaming, lavorare da remoto e giocare online, tutto nello stesso momento e senza rallentamenti. L’esperienza d’uso complessiva poi viene ulteriormente migliorata con gli iliad wifi extender, che estendono il segnale anche su più piani negli angoli più nascosti della casa.

Ma non è finita qui. Per chi ha bisogno di connessione anche fuori casa, Iliad propone la saponetta Wi-Fi. Ovvero un hotspot portatile con SIM dati da 350GB al mese in 4G. Basta accenderla per creare una rete WiFi privata e sicura ovunque in Italia. Il dispositivo è fornito in comodato gratuito, come gli altri accessori della linea Iliad. I clienti mobile Iliad con un piano GIGA 200 o GIGA250 possono accedere a un’offerta dedicata. Il costo della fibra scende a 29,99€ al mese, anziché 34,99€. Anche chi non è ancora cliente mobile può usufruire dello sconto passando ai piani da 9,99€ o 11,99€, che includono minuti, SMS illimitati e fino a 250GB in 5G.

La promo comprende anche servizi digitali avanzati. Tra questi c’è McAfee Multi Access, antivirus per cinque dispositivi, sempre aggiornato e leggero sulla navigazione. Abbiamo poi sei mesi gratuiti di Le Chat Pro, ossia l’assistente virtuale di Mistral AI, un’intelligenza artificiale progettata per rispondere rapidamente a domande, dubbi e richieste quotidiane. Terminato il periodo promozionale, il servizio si rinnova a 18,29€ al mese, salvo disattivazione anticipata. Per quanto riguarda l’attivazione di tutti i servizi, dalla fibra alla saponetta, questa avviene direttamente dall’area personale del sito. Le offerte sono flessibili e senza vincoli, pensate per adattarsi a ogni tipo di cliente, anche grazie alla possibilità di cambiare piano gratuitamente o associarlo a una linea mobile Iliad.