Nuova Stelvio 2026: Alfa Romeo punta in alto

Cresce la tensione in attesa della nuova Alfa Romeo Stelvio, il SUV che promette di segnare un’epoca. Il modello attuale, ormai al tramonto, lascia il posto a una vettura profondamente rinnovata. Il design completamente rivisto nasce per colpire, con un frontale più aggressivo e fari sottili a doppia firma luminosa. Le prime immagini, tratte da brevetti industriali, lasciano intravedere forme scolpite, proporzioni più muscolose e dettagli ispirati all’ Alfa Romeo Junior. Il render firmato Avarvarii ha acceso l’immaginazione, avvicinandosi a quella che potrebbe essere la forma definitiva. Il SUV crescerà leggermente nelle dimensioni, con l’obiettivo di aumentare comfort e presenza su strada. Il DNA sportivo rimarrà intatto, ma si fonderà con uno stile più maturo e internazionale.

Il conto alla rovescia della nuova Alfa Romeo è iniziato

Al centro del progetto si trova la piattaforma STLA Large, base già utilizzata da altri modelli Stellantis in Nord America. Questa struttura supporta sia l’elettrico sia l’ibrido, aprendo la strada a una gamma diversificata. La nuova Alfa Romeo Stelvio integrerà l’architettura elettronica STLA Brain, che permetterà aggiornamenti over-the-air e sistemi ADAS di nuova generazione. Le aspettative sono altissime. Dall’azienda è già arrivata la rassicurazione più attesa: la nuova Stelvio sarà una vera Alfa Romeo, con una dinamica di guida ai vertici della categoria. Non sono ancora noti i dettagli sui powertrain, ma si vocifera di soluzioni pensate appositamente per esaltare la sportività tipica del marchio. Le versioni più potenti potrebbero arrivare nel 2026, compresa una Quadrifoglio ancora avvolta nel mistero.

Il debutto ufficiale è atteso entro fine 2025, mentre la commercializzazione inizierà nei primi mesi del 2026. Alfa Romeo vuole riuscire confrontarsi ad armi pari con i SUV delle case tedesche, offrendo qualcosa di diverso. Carattere, tecnologia e tradizione dovranno fondersi in un’unica proposta. In un mercato sempre più competitivo, Alfa Romeo si gioca molto. Ogni dettaglio sarà decisivo per far percepire un salto di categoria vero, concreto, tangibile. Gli appassionati ora fremono per saperne di più.