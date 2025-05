LG presenta la sua nuova gamma di TV: ecco i dettagli

A partire da maggio 2025, LG lancerà sul mercato la sua nuova linea di televisori LCD premium QNED Evo. Il prodotto di punta di tale serie, il QNED9M, rappresenta un’evoluzione importante per l’azienda. Si tratta, infatti, del primo televisore QNED (Quantum Nano-Emitting Diode) a integrare la tecnologia True Wireless sviluppata da LG. In grado di trasmettere segnali video in 4K fino a 144 Hz in modalità completamente senza fili. Funzione finora riservata ai più costosi OLED del marchio. Il sistema Zero Connect consiste in un’unità esterna che ospita tutte le connessioni per le sorgenti video, come console e decoder. Ciò permette di mantenere il televisore collegato unicamente alla rete elettrica. Eliminando la necessità di cavi aggiuntivi per la trasmissione audio-video, senza compromessi in termini di qualità o latenza.

LG presenta i suoi prossimi TV

Per l’hardware, i nuovi QNED Evo sono dotati del processore Alpha AI di LG. Quest’ultimo lavora in sinergia con la tecnologia Dynamic QNED Color. Una novità che supera il precedente uso dei Quantum Dot, offrendo tonalità più naturali e brillanti. Grazie alla combinazione di Quantum Dot, NanoCell e retroilluminazione Mini LED con migliaia di zone di local dimming, questi TV assicurano immagini luminose e contrasti più profondi.

Un’altra novità è il telecomando Magic Remote AI, incluso con i nuovi modelli. Tale dispositivo introduce un pulsante specifico per accedere rapidamente alle funzioni di intelligenza artificiale. Ciò permette non solo il controllo vocale avanzato, ma anche l’ottimizzazione automatica del suono e delle immagini. Con effetti come il surround virtuale 9.1.2 direttamente dagli altoparlanti integrati. La gamma QNED Evo supporta, inoltre, funzioni smart avanzate tramite LG ThinQ, Google Home, AirPlay e Google Cast. Offrendo così compatibilità sia con dispositivi Apple che Android. I prezzi ufficiali dei nuovi TV LG non sono ancora stati annunciati. Ma la disponibilità è prevista da maggio in Corea del Sud, Europa e Stati Uniti.