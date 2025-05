Galaxy: in arrivo il nuovo tablet per esercito e soccorritori

Samsung ha ufficialmente introdotto sul mercato statunitense il nuovo tablet. Si tratta del Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, un dispositivo pensato per ambienti operativi estremi. Sviluppato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di militari e soccorritori. Tale nuova versione del tablet rugged di Samsung si inserisce nella linea Tactical Edition, frutto della collaborazione con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Si tratta di dispositivi realmente impiegati sul campo dalle forze armate USA e progettati per operazioni ad alto rischio.

A livello hardware, è equipaggiato con un processore Exynos 1380 da 5 nm. Ha un display da 8 pollici ad alta risoluzione, batteria removibile e doppia fotocamera (5 MP frontale, 13 MP posteriore). Il tablet Samsung eredita le caratteristiche principali delle precedenti edizioni. Offrendo un’elevata interoperabilità con le radio tattiche e garantendo un supporto completo per applicazioni strategiche. Le migliorie hardware e software introdotte ne fanno, secondo Samsung, la soluzione più avanzata mai sviluppata per tale linea. Il dispositivo si connette senza difficoltà a radio militari, droni, GPS esterni e telemetri laser. Inoltre, supporta connessioni tramite 5G, LTE, CBRS e Wi-Fi 6E.

Dettagli sul nuovo Galaxy Tab per il settore militare

Importante è la funzione di blocco delle bande 5G non certificate. Quest’ultima limita la connettività esclusivamente a reti sicure, riducendo i rischi di compromissione. Il tablet include anche modalità specifiche per operazioni fuori rete. Come la modalità Stealth, che disattiva LTE, E-911 e tutte le trasmissioni radio. Ancora più avanzata è la funzione Covert Lock. Quest’ultima isola completamente il dispositivo da segnali RF e GPS. Garantendo totale discrezione operativa.

Tra le tecnologie pensate per migliorare l’efficacia sul campo c’è anche la modalità Night Vision. La quale consente l’uso con visori notturni, e l’ottimizzazione per applicazioni fondamentali. Come ATAK (Android Team Awareness Kit) e BATDOK (Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit). Strumenti essenziali in contesti operativi e medici avanzati.

Il livello di protezione dei dati è elevatissimo. Il tablet Galaxy è protetto dalla piattaforma Samsung Knox, conforme agli standard della NSA per l’elaborazione di dati classificati. Il supporto alla funzione DualDAR consente la crittografia dei dati sensibili su due livelli. Anche quando il dispositivo è spento. Inoltre, il sistema Hypervisor Device Manager rafforza la sicurezza limitando l’accesso a GPS e LTE. Ostacolando eventuali tentativi di intrusione informatica.

Costruito per resistere agli elementi più estremi, il nuovo Galaxy Tab è certificato IP68 contro acqua e polvere. Inoltre, rispetta lo standard MIL-STD-810H per resistenza a urti, temperature elevate, umidità e altitudine. Il tablet può sopportare cadute da 1,5 metri. Offre funzionalità operative anche in condizioni difficili grazie al touchscreen compatibile con guanti, acqua e l’uso della S Pen. Disponibile attualmente solo negli Stati Uniti tramite partner selezionati, il prezzo non è stato comunicato.