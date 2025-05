Samsung lancia aggiornamenti importanti per Galaxy Tab S8 e Galaxy Watch5

Samsung ha da poco avviato alcuni aggiornamenti software. Questi vogliono migliorare l’esperienza degli utenti dei suoi dispositivi più importanti. Tra i principali protagonisti che avranno queste modifiche ci sono i tablet della serie Galaxy Tab S8 e gli smartwatch Galaxy Watch5. In particolare la One UI 7 che è basata su Android 15, è ad oggi disponibile per i modelli Galaxy Tab S8, Galaxy TabS8+ e Galaxy TabS8Ultra. La modernizzazione, che era inizialmente prevista per maggio, è arrivata in anticipo. E ora sta raggiungendo diversi mercati. Samsung ha così rispettato la promessa di portare nuove funzionalità sui suoi tablet nel minor tempo possibile. Solo così si può migliorare l’esperienza utente con la sua interfaccia One UI aggiornata.

Come ottenere gli aggiornamenti sui dispositivi Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Watch5

Ma le novità non finiscono qui: anche gli smartwatch Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro stanno ricevendo un update molto atteso. Non abbiamo ancora informazioni precise sulle funzionalità che verranno apportate. Ma il registro delle modifiche dice che si tratta di una serie di patch di sicurezza. Ma anche risoluzione di bug e miglioramenti delle prestazioni generali. Tuttavia il peso dell’aggiornamento, che è di ben 460 MB, lascia immaginare che potrebbero esserci anche altre novità. Come ad esempio migliorie nelle funzionalità o nelle performance. Nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, c’è speranza che il produttore abbia introdotto miglioramenti nel tracciamento degli allenamenti. Un aspetto fondamentale per molti utenti degli smartwatch.

Per ricevere l’aggiornamento alla One UI 7 sui tablet Galaxy Tab S8, gli utenti dovranno seguire il percorso standard attraverso le Impostazioni. Selezionare “Aggiornamento software” e cliccare su “Scarica e installa”.

In alternativa, è possibile utilizzare Smart Switch collegando il tablet a un PC compatibile. Per gli smartwatch Galaxy Watch5, l’aggiornamento può essere effettuato tramite l’app Galaxy Wearable. Anche in questo caso seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.