Samsung Galaxy Tab a prezzo da SALDO su Amazon: l’offerta è da NON PERDERE

Una delle migliori serie di tablet con sistema operativo Android è chiaramente rappresentata da Galaxy Tab, realtà capace nel corso degli anni di mettere nelle mani degli utenti prodotti sempre più performanti e di qualità. Il modello che oggi vi proponiamo su Amazon a prezzo scontatissimo è il Samsung Galaxy Tab S9, rappresenta la penultima generazione, ma ciò non gli impedisce di essere un top di gamma a tutti gli effetti.

La sua diagonale è di 11 pollici, può raggiungere una risoluzione di 1600 x 2560 pixel, appoggiandosi al Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, una densità di 274 ppi e protezione Gorilla Glass 5. Le dimensioni del prodotto sono di 254,3 x 165,8 x 5,9 millimetri di spessore, con un peso di 498 grammi, sempre con resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici.

Il processore che Samsung ha pensato di inserire al suo interno è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un octa-core che può raggiungere una buona frequenza di clock, pari a 3,36GHz, sempre con GPU Adreno 740 ed anche 8GB di RAM. La memoria interna è di 128GB, con espansione fino a 1TB.

Ricevete oggi le migliori offerte Amazon sul vostro smartphone con i codici sconto gratis, gli errori di prezzo e tantissimi sconti tra cui poter scegliere, solo con il canale Telegram @codiciscontotech.

Samsung Galaxy Tab, che occasione su Amazon oggi

Il Samsung Galaxy Tab S9 può essere vostro con un investimento finale di tutto rispetto, proprio perché la variante con powerbank inclusa in confezione, viene oggi a costare solamente 518,29 euro. Una cifra davvero molto più bassa del normale e la possibilità di avere accesso a prestazioni di livello nettamente superiori al normale. Ordinatelo subito qui.

La spedizione viene gestita da Amazon con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio in tempi veramente brevissimi, è prevista anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.