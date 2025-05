Fotovoltaico: costi in rialzo?

Il mercato europeo dei pannelli fotovoltaici continua a mostrare segnali di cambiamento. Trainato soprattutto da un’evoluzione costante dei prezzi e da nuove dinamiche internazionali. Un’analisi dettagliata arriva, come ogni mese, dall’indice dei prezzi elaborato dalla tedesca pvXchange Trading. Tale strumento consente di avere una visione aggiornata sull’andamento dei moduli fotovoltaici, suddivisi in quattro segmenti principali. Ovvero pannelli ad alta efficienza, standard, economici (low cost) e quelli completamente neri, detti anche full black.

L’andamento del settore fotovoltaico

Una novità importante riguarda la soglia di rendimento che separa le categorie. Il limite per considerare un modulo come “high efficiency” è ora salito al 22,5%. Tale cambiamento ha portato a una riallocazione dei prodotti tra le classi, influenzando i listini. Anche se alcuni moduli non siano variati dal punto di vista produttivo, sono ora collocati in fasce di prezzo superiori. Ciò perché le prestazioni dichiarate sono aumentate. Tra quest’ultimi, rientrano anche i pannelli full black, che in passato venivano considerati parte della categoria ad alta efficienza.

Nel mese di aprile 2025, il mercato europeo ha registrato un lieve aumento dei prezzi per il fotovoltaico. Specialmente per le categorie più performanti. I moduli ad alta efficienza sono saliti a una media di 0,135 €/Wp (+3,8%). Mentre i pannelli completamente neri hanno raggiunto circa 0,145 €/Wp (+3,6%). I moduli standard sono rimasti stabili attorno a 0,115 €/Wp. Mentre quelli economici hanno subito un calo significativo, scendendo a circa 0,065 €/Wp (-7,1%).

Tale scenario è il risultato di una ridotta disponibilità, causata dall’esaurimento delle scorte di moduli standard presso i distributori. Fattore dovuto ai bassi prezzi dei mesi precedenti. Molti di tali pannelli sono ora reperibili solo su ordinazione o provengono da giacenze di magazzino. Con un impatto diretto sul segmento low cost.

A complicare ulteriormente il panorama europeo intervengono le attuali tensioni commerciali internazionali. Le tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti potrebbero spingere i produttori asiatici a deviare grandi quantità di pannelli verso l’Europa. Creando un surplus che potrebbe abbassare drasticamente i prezzi locali. Tale scenario preoccupa gli analisti, che avvertono del rischio per l’industria fotovoltaica europea, già sotto pressione.